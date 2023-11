VIDEO: Margarita Portillo muestra a detalle la casa de Andrés García en Acapulco destruida por el huracán Otis

Tal y como se ha documentado desde hace casi dos semanas, el huracán Otis ha destruido gran parte de la costa de Acapulco. Entre las zonas más afectadas y, hasta ahora, menos socorridas, está Pie de la Cuesta y Coyuca de Benítez, ubicadas al sur de Guerrero. En esta zona es donde se ubica El Paraíso, el sitio donde el actor Andrés García fincó su casa, esa que mostró en decenas de videos a través de su canal de YouTube y que era uno de sus máximos orgullos.

Como un verdadero enamorado de Acapulco, sus paisajes y su gente, Andrés García habría lamentado lo que está pasando en este lugar. Esto mismo fue lo que Margarita Portillo, su pareja en vida, logró captar en diversos videos y que por fin han podido mostrar a través de sus redes sociales. Con valentía y aceptación, Portillo mostró la destrucción que padece Pie de la Cuesta y las afectaciones a El Paraíso.

Andrés y Margarita. Foto: Especial

Margarita Portillo muestra las afectaciones en Acapulco

Con asombro y tristeza, quien cuidara de Andrés García hasta sus últimos días, relató qué pasa en Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca, poblados al sur de Guerrero que también están afectados por el paso del huracán Otis.

"Buenas tardes, no sé cuando pueda hacerles llegar estas imágenes y este mensaje, he estado documentando todos los días desde el miércoles, cada día que salgo, lo que veo, pero no he podido hacérselas llegar al ingeniero que se encarga de las redes sociales de Andrés (García)", contó.

Luego de esto dirigió la atención a la casa de Andrés García, esa que observó con dolor.

"Quiero que entiendan que se va a subir todo de una, pero son de diferentes días, ahora estoy grabando desde Paraíso, el huracán tiró las dos cabañas que Andrés había construido arriba de la cocina. Allá estaban tres cabañas que ya no existen y estoy tratando de documentar todo esto porque no hay cámaras y casi nadie está llegando a esta parte de Acapulco, que es Pie de la Cuesta y parte de la Barra de Coyuca", describió Margarita y agradeció a quienes miraban el video.

Parte de Pie de la Cuesta. Foto: Especial

La casa de Andrés García está destruida

Con un llanto incontenible, Margarita relató que El Paraíso está devastado. Por fortuna, la zona ha sido respetada por los lugareños que estimaban a don Andrés.

"Ahorita vino mi hermano Armando y su familia a ayudarme y a ver cómo está Paraíso... agradezco mucho que este lugar no ha sido saqueado y fue respetado. Ahorita voy a subir a las recámaras", contó mientras mostraba la fachada del que fuera hogar de Andrés García.

Tras agradecer que no hayan saqueado ese espacio, continuó y pidió ayuda.

"Esto es lo que quedó de Paraíso. He estado tomando fotos para documentar la situación de esta área porque he escuchado por radio que me puedo comunicar con un radio de transistores como de 6 a 9 de la noche y hablan de Punta Diamante, del Hotel Princess, pero nadie habla de la devastación que ha sufrido Pie de la Cuesta y estas comunidades de Coyuca. Aquí hay mucho trabajo que hacer, mucho dinero que invertir", advirtió

Luego de esto, mostró en video las cabañas destruidas por el Huracán Otis y expresó que no sabe qué hará ni qué pasará con El Paraíso.

"No sé cómo va a salir adelante el Puerto. No hay agua, no hay luz, ni internet ni comida ni gasolina. La rapiña ha sido vergonzosa y preocupante", reflexionó.

Las imágenes hablan por sí solas desde la fachada, alrededores y al interior de la propiedad. El que fuera hogar de Andrés García durante décadas, quedó destruido tras el paso del Huracán Otis por la costa de Acapulco.

Margarita recorre Pie de la Cuesta y la destruida Barra de Coyuca

A bordo de una camioneta que pudo recuperar, Margarita Portillo se lanzó en diversos días a recorrer las calles de Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca, poblado que habitaron durante muchos años ella y Andrés, zona donde él era querido y respetado.

"Están repartiendo despensas, desde allá está la cola. Esta es la entrada a Pie de la Cuesta, hoy es domingo 29 de octubre y ya se despejó de alguna manera, pero todos los comercios, restaurantes y hotelitos, todos están afectados. La cooperativa y la zona de las lanchas está destruida, hundidas. El restaurante 'La Cabañita' de mi comadre Elo, destruido; me dijo que no ha venido ninguna autoridad estatal ni federal. Destruido completamente",

"Estoy en la Barra de Coyuca, muchas de las casas y negocios afectados, en sí toda la Barra desapareció", precisó Margarita en su recorrido.

