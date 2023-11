Regreso a clases en Acapulco: ¿cuándo volverán los niños a las aulas?

El presidente López Obrador señaló que no hay condiciones para el regreso a clases en Acapulco. En la conferencia de prensa matutina, dijo que son 20 las escuelas dañadas en el puerto. Detalló que se alista un Plan de Desarrollo Urbano para Acapulco, el cual estará listo a finales de este mes, por lo que se tendrá la misma cantidad de agua que se tenía antes del huracán, lo cual "no significa que se vaya a tener agua en todo Acapulco, porque antes del huracán no se tenía agua en todo el puerto”.

Indicó que al reporte de este 7 de noviembre, está al 65 por ciento por ciento de agua en la red. "A noviembre, a finales al 100 por ciento y luego un plan para ampliar el abasto de agua. De todas maneras, sólo manejado por el Ejército son 144 pipas, cisternas de distribución de agua para las colonias”, explicó.

Sigue leyendo:

AMLO acepta la renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN, presentará una terna de mujeres para sustituirlo

México revivirá los trenes de pasajeros: conoce las rutas que se pondrán en marcha

El presidente apuntó que se cuenta con 130 camiones de basura en Acapulco, pero si se requiere se pedirá ayuda a gobiernos estatales. Comprometió en que se limpiara todas las zonas afectadas, “en prioridad que no falte la comida y el agua a la gente, lo de la limpieza, lo que tiene que ver con basura”.

Mira, hay 130 camiones de basura. Ayer hablamos de esto, que se hacía falta que se solicitara a gobiernos de los estados que nos ayudaran. Pero me decían que ya lo están viendo, llegan 50 de Cemex. Ya nada más me agregaron aquí que la prioridad son escuelas primarias y secundarias”, precisó.

Las condiciones de agua aún no son óptimas en Acapulco

FOTO: Archivo

AMLO se reúne con empresarios para la reactivación de Acapulco

El presidente López Obrador se reunió con hoteleros y empresarios, entre ellos, Carlos Slim, para dialogar sobre el plan de reactivación del puerto de Acapulco, Guerrero, por las afectaciones que dejó el huracán Otis.

Antes de las 10:00 horas, comenzaron a llegar los empresarios al recinto histórico por la calle de Corregidora. Ahí se vio a Carlos Slim, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Antonio Cosío, Daniel Chávez, Juan Antonio Hernández, entre otros. También arribó la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

López Obrador explicó que se busca que se cuente con la infraestructura hotelera para realizar el tianguis turístico en abril. “Es lo que les explicaba de los hoteles para Acapulco. Lo que queremos es que el tianguis turístico, o sea, decidimos no suspenderlo y que se lleve a cabo Acapulco. Y estamos pidiendo a empresarios que tienen hoteles en Acapulco que nos ayuden. Y ha habido muy buena respuesta", dijo.

"Y hoy voy a tener una reunión, no con todos, sino con un grupo, para que ellos a la vez convenzan a otros. De modo que para Semana Santa, el tianguis es en abril, aunque Semana Santa es en marzo, ya tengamos 30, 40 hoteles funcionando, y que ya desde diciembre empiece de nuevo la actividad, el 24 de diciembre que los acapulqueños vuelvan a la realidad. Fue una situación muy dolorosa, muy fuerte para muchos”, abundó.

Por último, dijo que es posible que el miércoles de la semana que viene, o sea, en ocho días podría volver a Acapulco, para revisar los trabajos de reconstrucción del puerto.