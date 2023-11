Esta es la serie de Apple TV+ que anticipó la quiebra de WeWork

El 7 de noviembre, la empresa de alquiler de oficinas compartidas WeWork se declaró formalmente en quiebra ante un tribunal federal de Nueva Jersey, lo que le permitirá reorganizar sus activos para hacer frente a sus compromisos.

“Este es nuestro momento para impulsar el futuro, encarar agresivamente nuestras deudas heredadas y mejorar de manera sustancial nuestra hoja de balance”, señaló en un comunicado de prensa David Tolley, CEO de la empresa.

Este es el último capítulo de una historia que nació como un relato de éxito empresarial protagonizado por el excéntrico Adam Neumann y su esposa Rebekah, pero que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los desastres financieros más sonados en la industria de las startups.

Justo los primeros años de esta empresa, la cual irrumpió con fuerza en los Estados Unidos con una propuesta innovadora de mezclar trabajo con diversión, son contados en WeCrashed, serie de Apple TV+ que es protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway.

¿De qué trata WeCrashed?

Basada en el podcast “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”, de David Brown, la serie inicia siguiendo a Adam Neumann, un exmarine israelí que se encuentra en la búsqueda de un negocio que le permita ganar dinero y salir de la situación de pobreza en la que vive.

Jared Leto personifica al carismático Adam Neumann. Foto: Cortesía Apple TV+

Aunque en un principio las cosas no resultan bien con sus propuestas de ropa para bebé y calzado para dama, alcanza el éxito gracias a su carisma y al apoyo incondicional de Miguel McKelvey, un arquitecto que se encarga del trabajo pesado de conceptualizar WeWork.

Del otro lado se encuentra Rebekah, una maestra de yoga con intenciones de convertirse en actriz, quien es hija de un empresario de origen judío sobre quien pesa la acusación de un fraude realizado años atrás.

Rebekah Neumann es interpretada por Anne Hathaway. Foto: Cortesía Apple TV+

En la serie, que consta de ocho episodios de entre 50 minutos y una hora, se detallan los excesos de Adam Neumann, interpretado por Jared Leto, la actitud cambiante de su esposa Rebekah, encarnada por Anne Hathaway, y la respuesta pasiva de Miguel, cuya interpretación corrió a cargo de Kyle Marvin.

La serie está basada en su mayoría en hechos reales. Foto: Cortesía Apple TV+

Estrenada el año pasado con buenas reseñas por parte de la crítica especializada, “WeCrashed” te permitirá tener un panorama general de la vida al interior de la compañía, que prometía revolucionar los espacios de trabajo y que ahora encara un periodo de incertidumbre. Todos los episodios ya están disponibles en la plataforma Apple TV+.