Anne Hathaway y Jared Leto se UNEN para una nueva SERIE; esto es lo que sabemos | FOTOS

La actriz Anne Hathaway y el actor Jared Leto han sorprendido a todos gracias a su participación en una nueva serie para la plataforma Apple TV+ llamada “WeCrashed”, donde ambos serán una pareja de empresarios.

¿Qué se sabe de “WeCrashed”?

Este nuevo drama está basado en un popular podcast estadounidense llamado “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”, además, fue creado por Lee Eisenberg, quien es conocido por trabajos de la misma plataforma como “Little America”.

Por otro lado, los directores de esta nueva serie son Glenn Ficarra y Jonh Requa, conocidos por trabajos como “Crazy, Stupid, Love” y la compañía productora del podcast original “Wondery”, también se encargara de esta producción.

¿De qué trata?

La historia trata los empresarios llamados Adam Neumann y Rebekah Neumann, quienes están casados y son los fundadores de la empresa WeWork, sin embargo, debido a sus vidas llenas de excesos, todo su trabajo se cae y colapsa.

Además, la pareja tiene cinco hijos, todos pequeños y dos de ellos son gemelos.

Al elenco también se ha confirmado Kyle Marvin, quien fue elegido para hacer el papel del cofundador de WeWork, Miguel McKelvey, a su vez se agregó America Ferreira, pero se desconoce a quien interpretará.

¿Cómo van las grabaciones?

Recientemente se han filtrado algunas imágenes de los protagonistas, Jared y Anne, donde se observa a ambos grabando en la playa The Shores en Atlantic Beach, Nueva York, lugar donde están filmando toda la serie desde el pasado mes de mayo.

Hasta el momento se desconoce cuándo será el estreno de esta nueva mini serie, pero se sabe que contará con al menos 8 episodios y las grabaciones terminen para el mes de septiembre.

Filtran las primeras fotos

En las imágenes que ya circulan en redes sociales se ve a Anne con una cabellera larga de color castaño, mientras que Jared también se ha dejado la melena larga, aunque luce más irreconocible por su papel en este nuevo drama.

De hecho, usuarios en redes sociales han reaccionado a la imagen del actor, ya que muchos aseguraron no reconocerlo.

