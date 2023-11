VIDEO: Adele presume su gigante colección de Dr. Simi y agradece a los mexicanos, ¡llenó un sillón!

Adele volvió a sorprender a sus fans mexicanos al compartir en sus redes sociales un video en el que presumió su gigantesca colección de muñecos del Dr. Simi. Era bien sabido que la cantante tenía varios peluches de este emblemático personaje de una farmacia, sin embargo, nadie se imaginó la cantidad real que tiene coleccionados, pues dejó ver que todos estos juguetes llenan un sillón de su sala.

Durante su estancia en Las Vegas, en donde se presenta con su show en el Coliseo del Caesars Palace, la intérprete de "Hello" ha recibido algunos muñecos del Dr. Simi, por parte de sus fanáticos mexicanos que acuden al reciento a escuchar su gran voz. La cantante se ha mostrado agradecida, por lo que en sus redes sociales deja ver algunos de los juguetes que le dan, no obstante, esta vez mostró su colección completa.

Hay muñecos de Dr. Simi vestidos como la cantante IG @adele

Esta es la gran colección de Dr. Simi de Adele

Este sábado 4 de noviembre, Adele compartió a sus más de 55.1 millones de seguidores en Instagram una historia en la que presumió su gigantesca colección de peluches del Dr. Simi. La cantante, de 35 años, empezó a grabar por un lado del sillón para posteriormente mover la cámara por todo el mueble que estaba repleto de los curiosos muñecos, los cuales ya se convirtieron en un regalo clásico para los artistas.

En la imagen se puede ver que hay peluches personalizados, pues están caracterizados con ropa que ha llevado la cantante de "Rolling in the Deep", ya que lucen desde vestidos hasta una cabellera rubia hecha con estambre. De igual forma, hay Dr. Simi vestidos de mariachi y con otras vestimentas típicas mexicanas, así como el clásico muñeco que solo lleva una bata de doctor, el cual se puede encontrar en cualquier farmacia de la cadena.

Adele presume su gigantesca colección de Dr. Smi IG @adele

Adele agradece por los muñecos del Dr. Simi

Adele acompañó el video con un texto en el que se leía: "Gracias a todos mis fans mexicanos por los muñecos de Simi. Los amo!", mencionó la cantante en español, para después recordar que hoy da el último concierto de este 2023. "Last show of the year tonight, les't go!" (Esta noche el último show del año ¡vamos!", escribió para acompañar las imágenes en las que presumió la gran colección peluches de las Farmacias Similares.

