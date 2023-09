¿Boda secreta? Adele despierta sospechas por tierno gesto con Rich Paul

Adele es una de las cantantes más exitosas y queridas en la industria, entre otras cosas, por el cariño que expresa a sus fans en cada concierto bajando del escenario para estar cerca de ellos. Aunque durante el más reciente en Las Vegas, Nevada, la interacción con una mujer del público causó gran alboroto debido al tierno gesto que tuvo con su novio, el agente de la NBA Rich Paul, con el que despertó sospechas de una boda secreta.

En febrero pasado la intérprete de “Someone Like You” desató rumores de un compromiso por el lujoso anillo de diamantes que lucía en cada oportunidad durante sus presentaciones o en importantes eventos. La noticia fue confirmada al portal Deux Moi por una persona cercana a la pareja, quien indicó que se habían comprometido desde hace casi más de un año cuando la cantante comenzó a usar la costosa sortija.

Adele despierta rumores de boda secreta por tierno gesto con Rich Paul. Foto: IG @adele

Aunque en entrevista para la revista Elle en 2022 Adele negó que existiera un compromiso, no descartó la idea de llegar al altar: “¡Estoy enamorada! Soy tan feliz como nunca lo he sido. Bien podría verme casada. No estoy comprometida. ¡Me encantan las joyas de alta gama, chico!”. Sobre su relación con Rich Paul, la cantante la describió como “increíble, sincera y fácil”, esto luego del tormentoso divorcio que atravesó con Simon Konecki de quien se separó en 2019.

Rich Paul y Adele se conocieron hace varios años, pero fue hasta julio de 2021 durante las finales de la NBA en Phoenix, Arizona, que se dejaron ver por primera vez juntos mostrando que existía algo más que una amistad entre ellos. En septiembre de ese mismo año la cantante lo hizo oficial a través de redes sociales con románticas postales y para 2022 se mudaron juntos a una mansión en Beverly Hills.

Adele y Rich Paul se mudaron juntos en 2022. Foto: IG @adele

¿Adele se casó en secreto con Rich Paul?

Lo que parecía una inocente broma de Adele con una mujer del público en su concierto en Las Vegas generó gran alboroto en redes sociales entre los fans de la cantante, quienes de inmediato señalaron que podría haberse casado en secreto con el millonario agente por la manera en la que se expresó de él en pleno escenario.

“No puedes casarte conmigo. Soy heterosexual, amor mío, y mi marido está aquí esta noche”, dijo la cantante ante la petición de la mujer que le pidió matrimonio y reiteró su propuesta insistiendo: “¿Puedes intentarlo?”. A esto Adele añadió bromeando: “No, no quiero intentarlo. Estoy con Rich, estás loca, déjame en paz”.

Hasta el momento la pareja no ha dado declaraciones al respecto, pero la palabras de Adele generaron un intenso debate en redes sociales donde algunos internautas indicaron que podría ser una forma de dirigirse a Rich Paul debido a que ya viven juntos, mientras que otros insistieron en que se habrían casado en secreto.

Adele llama "esposo" a Rich Paul durante concierto. Foto: IG @adele

