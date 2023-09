VIDEO: Adele recibe una muñeca Lele en pleno concierto y demuestra su amor por México, ¡sosteniendo la bandera!

En redes sociales no se habla de otra cosa que no sea el video viral que muestra a Adele en su último concierto y demostrando que el país que más tiene su amor es México, pues si hace unas semanas sorprendió al cantarle "Happy birthday" a un joven mexicano, la noche de este viernes 15 de septiembre recibió varios regalos que retratan nuestra cultura, como es el caso de una muñeca Lele y nuestro máximo símbolo patrio: la bandera.

A través de TikTok, Twitter e incluso Instagram se ha viralizado un corto video en el que una persona le entrega varios detalles a la intérprete de "Set Fire To The Rain", quien no duda en recibirlos con mucho amor e incluso colocárselos para completar su glamuroso y elegante outfit. Como era de esperare, la reacción y gesto que tuvo la famosa de 35 años fue aplaudida y los internautas no dudaron en externar su emoción.

La muñeca Lele que ahora es de Adele. (Foto: TikTok @adelemexico_)

VIDEO: Adele recibe muñeca Lele, la bandera de México y una diadema en pleno concierto

La gira de Adele ha dado mucho de qué hablar y durante su último concierto en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, su reacción y amor por sus fans mexicanos se ha convertido en el principal tema de conversación e incluso algunos internautas han aprovechado para hacer comparaciones y afirmar que a diferencia de algunos descendientes de mexicanos, como Yahritza y su esencia, los extranjeros valoran a la tierra azteca.

Como ya es costumbre, mientras continúa con el show y cantando, la intérprete de "Hello" comenzó a caminar entre el público acompañada por su equipo de seguridad, quien también cayó rendido ante el recibimiento de un joven que dede la primera fila mostró su emoción por poder regalarle los detalles culturales a su ídola. Al acercarse directamente a su fan, Adele recibió una muñeca Lele mientras gritó de la emoción.

Así se vivió el momento. (Foto: TikTok @adelemexico_)

Asimismo, el video que se volvió viral en pleno festejo del aniversario de la Independencia de México muestra a Adele abrazando su muñeca Lele, mientras que se queda quieta para que su admirador le coloque una diadema con los colores de nuestra bandera. Finalmente, alguien del público le entrega una bandera a la cantante, quien la muestra al público para seguir con su marcha y el concierto.

Tal y como te adelantábamos, el gesto delo joven mexicano enterneció al Internet entero y al propio equipo de seguridad de la famosa, pues uno de los hombres de traje que la seguía volteó a sonreírle a los fans, además que les hizo un guiño con el ojo en señal de agradecimiento. Por supuesto, esto no pasó desadvertido por los internautas, quienes incluso comentaron: "Morí con el de seguridad cuando guiñó su ojo".

Adele presumió con orgullo la bandera de México. (Foto: TikTok @adelemexico_)

"Le voy a decir a mis sobrinos que Adele independizó a México", "me encantó la emoción de Adele", "el guardaespaldas pelón, güero, coqueto, divino y Adele obvio la mejor rodeada de gente buena vibra", "Adele, hermana, ya eres mexicana", "como ganarte una nación en segundos", "Dios se comunica con nosotros a través de Adele", "una Adelita con otra adelita" y "la llevó a la luna por nosotros", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Adele presume su amor por México, pues hace tan sólo unos días compartió en sus cuentas oficiales una foto que da muestra del cariño que le tiene al país y que ha guardado cada detalle que sus fans han tenido con ella, como es el caso de varios Dr. Simi disfrazados de ella.