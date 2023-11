Peso Pluma compuso una canción para el nuevo Call of Duty: Modern Warfare III, así suena

Peso Pluma se ha convertido en uno de los cantantes más relevantes de México en la actualidad, constantemente innova y rompe récords, además de que su vida personal también da qué hablar. Sin embargo, ahora se volvió tendencia por que lanzó un nuevo tema llamado “Peligro”, el cual será usado para el videojuego “Call of Duty: Modern Warfare III”, que saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre.

“Disfruto jugando ‘Call of Duty’ mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’”, dijo el intérprete, de acuerdo con un desplegado de Activision, la productora del título.

¿Qué opinas? Foto: Instagram.

Te puede interesar:

VIDEO: Peso Pluma y Nicki Nicole son novios, con un tierno beso sellaron su amor

¿Por qué es tan popular Peso Pluma?

Originario de Zapopan en Jalisco, nacido en 1999, “Doble P”, como también es conocido tuvo un meteórico ascenso este año y se debe en gran parte a su autenticidad incuestionable y su talento innato para la integración de géneros musicales dispares; antes de tocar las estrellas de la fama, pasó por una serie de trabajos en Estados Unidos, incluyendo el de mesero y trabajador de la construcción. Aunque lanzó música desde 2020, su popularidad se disparó hace pocos meses y ya tiene éxitos como “Ella Baila Sola”, “La Bebé” o la “Session 55” con Bizarrap.

Es de los más escuchados en todo el mundo. Foto: @pesopluma / Instagram.

Y ahora, “los fans podrán disfrutar de los icónicos requintos de Peso Pluma y de un video musical con elementos de ‘Call of Duty: Modern Warfare III'”, comunicó la empresa. Algunos de sus seguidores han comentado que están más que ansiosos de tener el juego en sus manos para escuchar la canción.

¿Peso Pluma y Nicky Nicole son novios?

Peso Pluma y Nicky Nicole despejaron los rumores y evidenciaron su romance, que venía siendo objeto de conjeturas desde hacía varias semanas. Finalmente, durante un evento en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, la pareja decidió revelar su relación con un emotivo beso. En este vibrante escenario, la artista argentina invitó a Peso Pluma a unirse a ella en el escenario para entonar juntos la melodía "Por las noches", brindando así un espectáculo inolvidable.

Siempre da de qué hablar. Foto: @pesopluma / Instagram.

Sigue leyendo

Nicki Nicole y Peso Pluma: ¿Quién tiene la mayor fortuna?

Peso Pluma reacciona ante el gran beso que le dio a su novia Nicki Nicole en CDMX