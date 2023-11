Nicki Nicole y Peso Pluma: ¿Quién tiene la mayor fortuna?

Hace un par de días, circuló el video en que la cantante Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviasgo a través de un video que circuló en redes sociales donde se les ve en un concierto en vivo sellando su amor con un tierno beso. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre quién posee tiene la fortuna más grande, si la intérprete argentina o el mexicano que se hizo famoso en el género de los corridos tumbados.

Una de las parejas más reales dentro y fuera del escenario, sin duda son Peso Pluma y Nicki Nicole, quienes durante un concierto que se llevó a cabo en el Pepsi Center WTC de la capital del país, el también apodado "Dople P" no aguantó las ganas de demostrar su amor y enloquecer a su público que la plantó un beso a la argentina, esto luego de agradecerle por interpretar con él su más reciente sencillo "Por las noches", momento que ha quedado marcado en su relación.

¿A cuánto asciende la fortuna de Peso Pluma y Nicki Nicole?

Despúes de tanta miel, ahora sí, a lo que venimos damas y caballeros. Con apenas 22 años de edad, Nicole Denise Cucco, nombre completo de la cantante, ha conquistado al público latinoamericano con temas como "Dispara", Marisola", "8AM", "X eso bb", el cual, cada canción cuenta con miles de reproducciones en plataformas de música por streaming con las que ha amasado su fortuna.

¿De cuánto es la Fortuna de Nicki Nicole?

Nicki Nicole ha acumulado una gran suma de dinero en su corta pero exitosa carrera musical, quien cuenta con miles de reproducciones en plataformas difitales como Apple Music, Spotify y sobre todo YouTube. En este sentido la cantante originaria de Rosario, Argentina, factura alrededor de 32 mil dólares al mes que es poco más de 558 mil pesos mexicanos; es decir, que al año la cantante se enbolsa poco más de 389 mil dólares al año, lo que equivales casi siete millones de pesos solo por sus reproducciones en streaming.

Nicki Nicole inició siendo famosa en Argentina Foto: Instagram @nicki.nicole

No obstante, ganar esa cantidad de dinero no fácil de ocultar, ya que se le ha visto luciendo ropa, accesorios de diseñador y qué decir del transporte en que viaja para darse un gustito. Así es Nicki Nicole poseé una colección de automóviles de lujo que incluye un Audi y un Mercedez Benz de alta gama, sin olvidar los inmuebles que ha adquirido en Buenos Aires y recientemente en Miami, Estados Unidos, del que no se conoce una cifra exacta del valor de estas propiedades.

TE PUEDE INTERESAR: "Que te valga": Peso Pluma explota contra El Escorpión Dorado al ser cuestionado por su novia

¿Cuánto dinero posee Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante mejor conocido como Peso Pluma, es uno de los artistas más populares del género regional mexicano especializado en Corridos Tumbados, quien posee más de 52 millones de seguidores en plataformas digitales de música, por lo que se ha convertido en uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

Y es que gracias a sus colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, BZRP, Eslabón Armado, Natanael Cano y por supuesto, Nicki Nicole, entre otros, que han impulsado su fama y con ello ha amasado su fortuna.

Peso Pluma es responsable del género de los corridos tumbados Foto: Instagram @pesopluma

Al ser un artista muy popular que incluso, ha sido invitado a varios shows de Estados Unidos, se estima que la fortuna del cantante tapatío esté entre los cinco y 10 millones de dólares, lo que equivalen a 180 millones de pesos, esto gracias a las giras que ha hecho a lo largo y ancho de la república mexicana, Estados Unidos y gran parte de América Latina. Esto sin contar las lujosas propiedades que posee el intérprete de "La Bebé" en Jalisco y los inmuebles que ha construido en él.

Un amor totalmente rentable

Al hacer cuentas, en este momento ambos artistas pueden dejar de trabajar por un buen tiempo, llevar una vida cómoda y muy lujosa, ya que ambos han alcanzado el éxito muy jóvenes. Sin embargo, para responder la pregunta que nos llevó hasta aquí, es de su conocimiento que sepan que la fortuna de Peso Pluma es ligeramente mayor a la de Nicki Nicole.

En este sentido, su fortuna irá creciendo con el paso del tiempo, ya que sus carreras continúan generando cifras nunca antes vistas en la industria de la música, esto mientras ambos sigan conquistando los corazones de sus fans en todo el mundo.

SIGUE LEYENDO

Pal’ Norte 2024: costos de boletos, fechas y artistas que lideran el cartel oficial

¿Peso Pluma ligado al narcotráfico? "El Mini Lic" revela supuestos nexos con "El Nini"

DRV