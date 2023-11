Pal’ Norte 2024: costos de boletos, fechas y artistas que lideran el cartel oficial

Peso Pluma es uno de los artistas que se presentará Instagram//@pesopluma

La alineación oficial para el Festival Pal’ Norte 2024 ya fue revelada por los organizadores, el evento se ha convertido en una de las fiestas más grandes de México en donde se reúnen tanto artistas nacionales como internacionales con géneros que van de la música urbana hasta el regional mexicano sin dejar de lado el pop o el rock, entre los que ahora destacan son: Peso Pluma, Keane, Kendrick Lamar, Blink-182, Louis Tomlinson, Maná y Fuerza Regida, por mencionar algunos.

La fecha programada para que se realice la serie de conciertos son el 29, 30 y 31 de marzo del 2024 en el Parque Fundidora de Monterrey, uno de los recintos más importantes de dicha ciudad y que tiene la capacidad de albergar a más de 250 mil personas en los tres días de larga fiesta y alegría que se vive, pues recibe fanáticos de todos los estados de la républica y de otros países.

El cartel oficial Captura de pantalla IG/tecatepalnorte

¿Quiénes se presentarán en el Pal’ Norte 2024?

Algunas de las estrellas que aparecen en el cartel y que engalanarán con su presencia el viernes 29 de marzo son: Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Alemán, Bad Religion, Belanova, Bomba Stéreo, Chencho Corleone, Deorro, Dream Mar-I, Kevin Kaarl, The Vaccines, Aitana, Aterciopelados, Batalla de campeones y Elsa y Elmar por mencionar algunos.

El sábado 30 de marzo la alineación de famosos que se presentará en los distintos escenarios está encabezada por Blink-182, Louis Tomlinson, Thirty Seconds To Mars, Alok, Anitta, Danna Paola, Danny Ocean, Gabito Ballesteros, Latin Mafia, Sum 41, Enjambre, Nicho Hinojosa, Justin Morales, Instituto Mexicano del Sonido y Marcos Menchaca, entre otros.

Es uno de los mexicanos más exitosos de la actualidad. Captura de pantalla IG/Pesopluma

Y el último día del festival el 31 de marzo las bandas y solistas que tocaran son Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Regida, Álvaro Diaz, Enanitos Verdes, Kenia Os, Santa Fe Klan, Daniel Me Estás Matando, The Warning, Genitálica, Jay de la Cueva, The Blessed Madonna, Mario Bautista, Yoss Bones, Oscar Maydón y más.

Costos de los boletos para el Festival Pal’ Norte 2024

Las entradas para el festival todavía no están disponibles para el público en general, lo que si se llevó a cabo hace unos días fue la preventa para los que decidían comprar el acceso al festival aún sin conocer la alineación, mientras que los boletos se pondrán a la venta a partir de las 14:00hrs del 7 de noviembre a través de Sistema Ticketmaster.

General: 3 días (madrugador) / 3 mil 970

Generales +: 3 días madrugador/ 4 mil 940

Ascendente: madrugador/ 5 mil 570

VIP: 3 días madrugador/ 7 mi 770

Algunos de los beneficios de los boletos. Captura de pantalla IG/tecatepalnorte

Sigue leyendo:

Peso Pluma anuncia colaboración con este importante cantante de reguetón ¿Será Bad Bunny?

"Que te valga": Peso Pluma explota contra El Escorpión Dorado al ser cuestionado por su novia