Belanova en concierto: ¿Cuándo y dónde cantar "Rosa Pastel" a todo pulmón?

Es tu oportunidad de cantar "Rosa Pastel" con la banda que se hizo famosa en los 2000, Belanova, quien regresará a los escenarios luego de que no se sabía nada de ellos durante un lustro. Ahora, Denisse Guerrero, vocalista de la agrupación, reapareció en redes sociales, luego de inactiva por un largo tiempo, pero ahora compartió algunas fotografías acompañadas de una frase que anunciaría su inminente regreso

"Lo mejor está por venir", comentó.

Regreso de Belanova en Estados Unidos Instagram @belanovaoficial

Por ello, la publicación de la interprete de "No me voy a morir", "Baila mi corazón", "Cada que" o "One Two, Three Go!", creó rumores de un posible regreso de la banda mexicana.

¿Cuándo se presentará Belanova en vivo?

Belanova habría anunciado en 2018 que se retiraría de los escenarios para seguir sus vidas, trabajar en proyectos propios, pero se desconocía si se había separado o cada integrante crearía nuevo material.

Sin embargo, fue hasta este lunes que a través de sus redes sociales, el festival de música "Bésame Mucho", especializado en el género del regional mexicano, anunció su regreso con un cartel en su edición de 2024, el cual, tendrá sede en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos.

Instagram @belanovaoficial

En este cartel, se encuentran más de 50 bandas, entre ellos Belanova, quienes regresaron a las redes sociales con una publicación y enloquecieron a todos sus fans.

“Bésame Mucho, Texas 2024. En marzo, ¡llegamos a Austin, Texas!”, escribió la banda Belanova en su cuenta de Instagram.

¿Quiénes estarán en el festival Bésame Mucho?

Además de la banda conformada por Edgar Huerta, Ricardo Arreola y Denisse Guerrero, se confirmaron algunos artistas de talla internacional y grupos que aseguran que el evento será un rotundo éxito. Estos son los artistas y bandas que se presentarán:

La Adictiva

La Original Banda Limón

Los Tigres del Norte

Grupo Frontera

Café Tacvba

Belinda

Elvis Crespo

Enanitos Verdes

El Tri

Alejandra Guzmán

Gloria Trevi

Danna Paola

Caifanes

Para esta siguiente edición, el festival tendrá cuatro escenario, esto dependiendo el género musical de cada artista y el grupo que se vaya a presentar.

