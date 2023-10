Denisse Guerrero de Belanova pone fin a los rumores y aclara si es hija de “La India María”

Durante varios años ha circulado un rumor al interior de la industria del espectáculo en México en el que se asegura que Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, podría ser hija no reconocida de María Elena Velasco, “La India María”, sin embargo, la también compositora decidió ponerle fin a estas versiones y aclaró todo sobre sus orígenes.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que esta versión en la que se asegura que Denisse Guerrero es hija de “La India María” comenzó a circular hace más de 15 años, cuando Belanova saltó a la fama y estos rumores se originaron debido al increíble parecido físico entre la cantante y la actriz cómica, no obstante, ninguna de las dos salió a hablar del tema en su momento y estas teorías se disiparon por un tiempo.

Denisse Guerrero nunca ha hablado de forma abierta sobre estos rumores. Foto: IG: denisseguerreroofficial

Fue en 2015 cuando este rumor volvió a tomar fuerza pues tras el fallecimiento de María Elena Velasco apareció una mujer llamada Mirna Velasco, quien aseguró ser la hija no reconocida de una relación furtiva que “La India María” tuvo con Raúl Velasco. En distintas entrevistas la joven aseguró que no era la única hija que la actriz había tenido en relaciones extramaritales y fue aquí donde aseguró que Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, era su media hermana y que tal como supuestamente hicieron con ella, la emblemática actriz la había regalado.

María Elena Velasco falleció antes de poder aclarar estos rumores en los que se le involucraba. Foto: IG: laindiamariatv

Denisse Guerrero aclara si es hija de “La India María”

Hace apenas un par de meses atrás, Denisse Guerrero debutó en Instagram y aunque no es muy activa en dicha plataforma como otras celebridades la intérprete de "Rosa pastel" ya comenzó a sacarle provecho a dicha red social principalmente para poder estar más cercana a sus fans, no obstante, también la ha servido para aclarar distintos rumores en torno a su persona y su carrera, incluyendo las versiones en las que se asegura que es hija de “La India María”.

Para aclarar estos rumores, Denisse Guerrero optó por difundir una fotografía de su madre cuando era joven y evidentemente no se trataba de María Elena Velasco, además, hizo énfasis en el increíble parecido físico que tiene con su progenitora, de quien no se sabe su nombre debido a que es muy hermética sobre su vida familiar, por lo que dicha imagen fue suficiente para dejar en claro que no es hija de "La India María" como se ha dicho a lo largo de tantos años.

Denisse Guerrero descartó ser hija de "La India María" con esta foto de su madre. Foto: IG: denisseguerreroofficial

