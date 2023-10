¿Fue planeado? Maya Nazor revela si ella y Santa Fe Klan deseaban tener a su hijo Luka

Maya Nazor y Santa Fe Klan tuvieron una bonita, pero fugaz relación, aunque mencionaban que todo marchaba bien entre ellos fue a finales del 2022 el año en el que terminaron para siempre, aunque los famosos siguen interactuando constantemente debido a que tienen a un hijo al que decidieron nombrar Luka y por el que trabajan para ser mejores padres.

Lo que recientemente fue revelado por parte de Maya Nazor es una de las cuestiones más grandes sobre su pasado amor con Santa Fe Klan, lo que la modelo confesó es que si el embarazo fue planeado o es algo que pasó sin que tuvieran algún plan para ser padres, la respuesta elimina todos los cuestionamientos por los que ha sido atacada a lo largo del tiempo, ya que ha sido presa de señalamientos en donde aseguran que no quería al rapero.

El bebé se llama Luka. Captura de pantalla IG/nazormaya

“Fue deseado, si fue como planeado, si fue algo que quisimos los dos, yo me acuerdo de que el papá del bebé me decía ‘hay que tener un hijo”, expresó Maya Nazor en una entrevista en la que habló sobre su pasada relación con Ángel Jair Quezada Jaso, nombre real de Santa Fe Klan.

Otra de las cosas que reiteró es que la llegada de Luka a su vida fue muy especial para ella, su expareja y toda su familia, agregó que es una de las felicidades más grandes que ha vivido y que no se arrepiente para nada de convertirse en madre del niño, pues es la persona con la que ahora comparte todos sus días y con la que experimentó el amor más puro que existe.

Maya Nazor presume a su bebé. Captura de pantalla IG/nazormaya

¿Santa Fe Klan no ve a su hijo con Maya Nazor?

Hace algunas semanas Santa Fe Klan despertó un gran revuelo en redes sociales tras aseguran que solo ve a su hijo cuando su ex se lo permite, estas palabras fueron malinterpretadas por los seguidores de ambas estrellas, quienes hasta acudieron a las redes sociales de Maya a pedirle que dejara interactuar a Luka con la celebridad

"cuando me da chance su mamá (…) No pues solo, es que no tengo a mi niño y casi no puedo estar con él por el trabajo y porque tenemos que estar de un lado para otro", confesó Santa Fe Klan en una entrevista con Yordi Rosado.

Maya Nazor y Santa Fe Klan estuvieron en una relación. Captura de pantalla IG/nazormaya

¿Por qué Maya Nazor no enseña a su bebé?

Desde que Luka llegó al mundo, Maya Nazor tomó sus precauciones y fue parte de las celebridades que no quiso enseñar el rostro de su bebé, pero no todos los internautas han tomado para bien la decisión de la joven madre, ya que otros atacan a la modelo con algunos comentarios en donde aseguran que le da “vergüenza”, aunque ella no se queda callada y da replica en defensa de su familia.

“Mira te voy a bloquear, pero antes quiero que sepas que vayas y mejor no te digo nada, bloqueada por pende.., gracias a los que me defienden y me dicen cosas bonitas, mucha gente habla por hablar y normalmente me da igual, una cosa es hablar por hablar y otra cosa es meterse con tus hijos y decir algo que no es”, mencionó Maya Nazor en una transmisión en la que fue atacada.

Santa Fe Klan reveló el rostro de su bebé. Captura de pantalla IG/santa_fe_klan_473

SIGUE LEYENDO

Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, brilla con flamante traje de baño plateado

FOTOS: Maya Nazor conquista el Halloween con disfraz de "La bella durmiente" en delicada lencería fina