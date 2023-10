Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, brilla con flamante traje de baño plateado

Maya Nazor, ex novia de Santa Fe Klan, ha destacado en las redes sociales como influencer de moda, debido a que constantemente presume su estilo juvenil y sensual. La joven tiene muchos looks en su guardarropa, sin embargo, son los trajes de baño con los que ha brillado en plataformas como Instagram, por lo que también se ha convertido en la imagen de algunos fotógrafos, quienes la suelen llamar para que posen para ellos con los atuendos perfectos para la playa.

Después de que salió con el cantante de "Tu y tu", la creadora de contenido, de 24 años, se volvió más conocida en plataformas digitales y acumuló millones de seguidores. Tras terminar su relación con el rapero, la joven continuó trabajando para ser una modelo de las redes, algo que consiguió y le permitió ser parte de la revista Playboy, uno de sus más grandes sueños, dijo durante una entrevista con la famosa publicación para hombres.

Maya Nazor presume su estilo en bikini IG @nazormaya

El bikini plateado con el que Maya Nazor deslumbró

No obstante, Maya no sólo ha posado para revistas, sino también para fotógrafos como Brayan Brambila, quien es uno de sus favoritos, pues en diversas oportunidades han colaborado. De hecho, este artista le tomó unas postales hace algunas semanas posando con un bikini plateado, con el cual no sólo mostró su figura curvilínea, también dejó claro porque se ha convertido en la reina de esta prenda, ya que se llevó reacciones positivas por parte de sus admiradores.

En las imágenes aparece la joven en es estudio de fotografía en un fondo blanco, por lo que este escenario permite ver a detalle el traje de baño de dos piezas que usó. Aunque a simple vista parece ser un bañador con estampado de animal print, al observarlo con más detenimiento se alcanzan a ver que la tela plateada tiene brillos, al igual que las partes negras, por lo que le da un toque mucho más glamuroso a la prenda.

La influencer muestra un modelo brillante en color plateado IG @nazormaya

La prenda que luce Maya Nazor tiene un top con copas triangulares y una panty corta que tiene un corte a la cadera y unos adornos a los costados, como un par de listones que caen. Al no estar en un lugar de playa o alberca, y ser un look para una sesión de fotos, la influencer y ex novia de Santa Fe Klan optó por llevar unas botas negras con plataforma y tacón alto, por lo que, como era de esperarse, la estrella de internet se llevó todas las miradas y halagadores comentarios.

Maya Nazor se luce en este bikini IG @nazormaya

