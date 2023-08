Maya Nazor cautiva en Instagram con coqueto vestido de encaje lleno de escotes y aberturas

Maya Nazor acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que demostró por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de toda la farándula en México pues resulta que la ex de Santa Fe Klan derrochó elegancia y provocó suspiros con un coqueto vestido de encaje lleno de escotes y aberturas, por lo que, como era de esperarse, el revelador outfit de la influencer y modelo la hizo llevarse decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maya Nazor realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues además de deleitarla pupila de los casi seis millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, su post también le sirvió para reafirmarse como todo un gurú de la moda ya que presumió un espectacular outfit que podría ser ideal para un evento de noche.

Maya Nazor provocó más de un suspiro con este look. Foto: IG: nazormaya

Para una de estas postales, Maya Nazor se dejó ver sentada sobre un sofá que formaba parte de una estructura de madera que tenía diversos textos escritos con letras de luz neón, mientras que, en una segunda fotografía, la también empresaria de 24 años de edad se dejó ver recargada sobre un balcón, no obstante, esta imagen salió ligeramente barrida, por lo que no se pudo apreciar a detalle su impactante look, no obstante, enloqueció a sus fans con lo que se alcanzó a ver.

El impactante vestido con el que Maya Nazor robó suspiros

Respecto al outfit con el que Maya Nazor dejó sin aliento a sus fans tenía como prenda principal un ajustado vestido confeccionado con tela de encaje, el cual, entre sus principales características destacaba que era de color negro, además, era tipo strapless con un pronunciado escote en forma de corazón en la zona del pecho, además, en la zona abdominal tenía un escote en forma de rombo, además, en uno de los costados nacía una especie de cola sumamente larga, no obstante, este elemento no impidió que la modelo pudiera presumir sus torneadas piernas pues dicha prenda era sumamente corta.

Maya Nazor dejó ver que esta sesión de fotos fue para la revista Playboy. Foto: IG: nazormaya

Para complementar el espectacular look, Maya Nazor utilizó una gargantilla en color negro, además, estaba usando guantes también en color negro y para cerrar calzó un par de zapatillas altas de pulsera en color dorado, las cuales combinaban a la perfección con su rubia cabellera, la cual, en esta ocasión peinó con solo una media cola y se encargó que un par de mechones cayeran sobre su rostro para aportarle un ligero toque de sensualidad extra a su imagen.

Como era de esperarse, la publicación de Maya Nazor causó un gran furor entre sus fans y hasta entre otras celebridades de la farándula, quienes se encargaron de llenarla de elogios al estilo de “Cada día más bella”, “Toda una diosa”, “La más preciosa” y “Todo un bombón”.