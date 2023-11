Netflix tiene una de las películas de suspenso más icónicas en la historia del cine, debes verla antes de 2024

Netflix alberga distintas películas que causan elevado impacto debido a su trama y "La chica del dragón tatuado" o "The Girl with the Dragon Tattoo" es sin duda una de ellas. Se trata de una adaptación cinematográfica basada en la novela homónima escrita por Stieg Larsson.

Esta es una cinta de suspenso que pronto será retirada del catálogo de streaming, por lo que sin duda se trata de un filme que debes ver previo a que su plazo se cumpla antes de que acabe noviembre, cuando el filme dirigido por David Fincher partirá para alojarse en otros sitios, como Amazon Prime.

Es un filme arriesgado en cada escena. Foto: IMDB

¿De qué trata "La chica del dragón tatuado"?

La película sigue a Mikael Blomkvist, un periodista y editor de la revista Millennium, quien es contratado por Henrik Vanger para investigar la desaparición de su sobrina Harriet 40 años atrás. Blomkvist se asocia con Lisbeth Salander (interpretada por Rooney Mara), una hábil investigadora privada con un pasado complicado comenzará a generar revolución en la vida del resto de los personajes.

A medida que Blomkvist y Salander profundizan en la investigación, descubren oscuros secretos familiares y enfrentan una conspiración que se remonta décadas. La historia se desarrolla en una isla remota de Suecia y explora temas de corrupción, violencia y abuso, mientras los protagonistas tratan de desentrañar los misterios que rodean la desaparición de Harriet.

Una cinta halabada por la crítica

La interpretación de Rooney Mara como Lisbeth Salander recibió elogios y le valió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actriz, al tiempo que la película destaca por su atmosfera oscura, la dirección meticulosa de David Fincher y su lealtad al tono y la trama de la novela original.

Es un frenético filme de suspenso. Foto: imdb