Netflix tiene la mejor película de terror mexicana, tiene aprobación del 95% y está inspirada en hechos reales

En estas épocas donde el terror se respira a cada momento al estar en medio de Halloween y Día de Muertos, las personas buscan entretenimiento desde la comodidad de sus hogares, pero que los saque de su zona de confort, para ello existen diversas opciones de terror en Netflix que sin duda elevarán tu ritmo cardiaco.

A pesar de que existen diversas propuestas hollywoodenses que nos encanta, pues ya son clásicos, lo cierto es que no hay nada mejor como una película que nos muestre de cerca la cultura de la que estamos empapados, para ello, existe una cinta de raíces mexicanas que sin duda te enchinará la piel, se trata de "The Old Ways" o "Las formas antiguas" por su título en español.

Se trata de una cinta altamente perturbadora. Foto: IMDB

"Las formas antiguas" retrata la brujería en México

Se trata de una película de terror sobrenatural del director estadounidense Christopher Alender que se estrenó en 2020 y a pesar de su procedencia norteamericana, lo cierto es que esta es una cinta considerada como mexicana debido a que fue rodada en tierra azteca, al tiempo que retrata una historia inspirada en hechos reales, pues aborda la cultura de los brujos de Catemaco.

TE PODRÍA INTERESAR: La mejor película de Gerard Butler está en Netflix y es una de las más costosas de la historia en el género catástrofe

"Las formas antiguas" es una cinta que retrata la cultura mexicana, pues su trama sigue a Cristina, una periodista que regresa a su ciudad natal en México para investigar un caso de posesión demoníaca, esto a pesar de que ella es escéptica, especialmente con la cultura de la brujería en Catemaco.

Mientras la protagonista se adentra en el misterio, se enfrenta a fenómenos paranormales y oscuros secretos que involucran a su propia familia, todo se torna más oscuro, aterrador y altamente perturbador. La película explora temas de tradición, creencias culturales y el enfrentamiento con lo sobrenatural.

"Las formas antiguas" y su elevado impacto

Aunque "Las formas antiguas" no tuvo un gran lanzamiento en cines debido al contexto de la pandemia, recibió críticas mixtas de los espectadores y críticos de cine. Algunos elogiaron su ambientación y el enfoque en la cultura mexicana, mientras que otros la consideraron una película de terror promedio, por lo que la cinta ya tiene una aprobación del 95% en la plataforma de crítica especializada "Rotten Tomatoes".

La cinta es protagonizada en su mayoría por mujeres. Foto: IMDB

Ficha técnica

- Director: Christopher Alender.

- Guionista: Marcos Gabriel.

- Género: Terror, thriller, y sobrenatural.

- Fecha de lanzamiento: Se estrenó en el Festival de Cine de Sitges en 2020 y luego en plataformas de streaming.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Es la más intensa y cruda, la película en Netflix de hechos reales que te llevará a las lágrimas sí o sí: TRÁILER

La película de Netflix más costosa de la historia, es de acción con Ben Affleck y no es apta para sensibles