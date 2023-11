Esmeralda Pimentel confiesa que sufrió abuso sexual de un familiar: "era una niña"

Esmeralda Pimentel rompió el silencio como nunca antes, pues confesó que cuando era niña un familiar cercano abuso sexualmente de ella. La actriz indicó que por muchos años se quedó callada, sin embargo, ahora tomó la fuerza para hablar al respecto y también para dar un mensaje a los menores sobre denunciar este tipo de actos, así como revelarse en contra de las figuras de autoridad que cortan sus libertades.

Después revelar que sufrió adicciones durante el podcast El rincón de los errores, la actriz también habló del abuso sexual que sufrió cuando era muy pequeña por parte de un primo. La actriz contó que a pesar de que se lo dijo a sus familia, lo encubrieron y la hicieron callarse por varios años, no obstante, cuando se independizó comenzó a cuestionar lo que sucedió y desde ese momento, cuidó a sus más cercanos.

Esmeralda Pimentel revela que un familiar abuso de ella

La actriz, de 34 años, narró una de las veces que su primo la tocó de forma indebida. La protagonista de "La vecina" explicó que en aquel momento le dijo a su abuela lo que había pasado, pero su familiar sólo le pidió que no hablara al respecto y que olvidara lo que le había ocurrido.

“Yo me acuerdo, por ejemplo, de una ocasión en la que yo estaba tomando la siesta. Yo era una niña y un familiar, o sea, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados, pero estaba consciente de que me estaban tocando, entonces como este miedo de ‘¿quién va a ser cuando abra los ojos?’, abrí los ojos, era un primo y lo primero que hice fue bajar a decirle a mi abuelita ‘mi primo me hizo esto’, y mi abuelita me dijo ‘cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó’”, relató.

Esmeralda Pimentel reveló que uno de sus primos abusó de ella cuando era niña IG @esmepimentel

Esmeralda Pimentel alienta a los menores que denuncien a sus agresores

Pimentel contó que debido a su experiencia con un familiar que abusó de ella, ahora que tiene sobrinos les pide que denuncien cualquier acto que haga alguna persona en su contra. La protagonista de "Donde hubo fuego" de Netflix indicó que les ha pedido que sean rebeldes y que cuestionen el sistema, para que así sean dueños de sus propios conceptos de vida, y evitar que se repita un caso como el suyo.

“Así viví muchas cosas de niña donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba atestiguando generaba mucho problema, y había una necesidad de callarme. Entonces cuando me independicé, y sobre todo creo que eso se exacerbó cuando empecé a ser tía, no soy mamá, pero soy tía, y el decir ‘hablen’, les digo a mis sobrinos ‘cultiven su rebeldía, cuestionen el sistema… tú se dueño de tus propios conceptos en la vida’”, mencionó.