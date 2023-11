Esmeralda Pimentel revela que sufrió con las adicciones: "La época con las drogas fue muy oscura"

La fama es algo con los que muchos actores y actrices tratan de convivir. Algunos lo logran con éxito y otros más pasan momentos duros para adaptarse a esto. En algunos casos, lidian con ello a través de los excesos o etapas donde no tienen el control de sus emociones. Esto es lo que le pasó a Esmeralda Pimentel, la actriz mexicana de 34 años que hace tiempo expuso su figura para mostrar las cicatrices dejadas al retirar sus implantes mamarios.

Como una mujer que ha atravesado diversas batallas para estar mejor, Esmeralda Pimentel también ha gozado al tener relaciones de pareja especiales, tal como le sucedió con el actor Osvaldo Benavides. De igual manera, Esmeralda compartió este año su amor a lado del actor Jesús Mosquera, con quien se tomó fotografías que dieron fe de su relación.

A la par de estos años y sus amores, así como de sus proyectos de trabajo, Esmeralda debió soportar el infierno de las adicciones, etapa de su vida donde no la pasó bien y así lo reveló ella misma recientemente.

Osvaldo y Esmeralda juntos, viviendo en Canadá por trabajo en una serie. Foto: Especial

Como una etapa digna de dejar atrás, es que Esmeralda Pimentel reveló para un medio de comunicación que hace tiempo pasó por adicciones que complicaron su vida. Así lo admitió ella misma en el podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez, "El rincón de los errores".

“He pasado por momentos muy luminosos y por otros bien darks, las drogas, intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor. Me considero una persona sumamente afortunada, pero creo que la respuesta es aprender a pedir ayuda”, reveló la actriz.

Con problemas económicos derivados de esto, Esmeralda también pasó por relaciones codependientes que no ayudaron a salir de sus adicciones.

Sumado a esto, el daño a su trabajo también se hizo notar y la falta de dinero fue evidente.

“Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo. Sí, también soy muy tajante o todo o nada, ni siquiera fue gradual, después de esa ceremonia ya no volví a tocar las drogas”, comentó.