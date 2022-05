Esmeralda Pimentel: ¿Por qué abandonó las telenovelas cuando estaba en la cúspide de la fama?

Esmeralda Pimentel debutó como actriz en 2009 con la telenovela “Verano de amor”, a partir de entonces comenzaron a emerger diversos proyectos, los cuales la consolidaron como una de las artistas más bellas del medio.

Sin embargo, de un momento a otro, su talento actoral dejó de verse en la televisión, siendo "El candidato" una de las últimas producciones en las cuales participó.

Aunque, a diferencia de lo que muchos piensan, la exnovia de Osvaldo Benavides no se alejó por completo del mundo del espectáculo, ya que continuó su trayectoria artística desempeñándose como productora.

Pero ¿por qué tomó esta decisión? De acuerdo con diversas declaraciones que ha hecho Esmeralda Pimentel, hubo un momento en el que el trabajo la consumió y comenzó a aceptar proyectos solo por el miedo de no encontrar algo más grande.

“Había una parte de mí, como artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, producir; en el que me olvidé de mi voz y de mi intuición y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios”, confesó Pimentel en el podcast “Encubierto” de Juan Colucho.