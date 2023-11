Tras llamar "provinciana a Lady Corrales, Mauricio Castillo asegura que lo "hackearon"

Este fin de semana el mundo del espectáculo se enfrentó a una nueva polémica iniciada en redes sociales, luego de que en X, antes Twitter, la influencer Lady Corrales denunció al actor Mauricio Castillo de llamarla "provinciana", un termino despectivo y clasista que causó revuelo en la plataforma de Elon Musk; sin embargo, en medio del escándalo, el humorista aseguró que él no escribió ese y otros mensajes.

Mauricio Castillo llama "provinciana" a la tuitera Lady Corrales y se vuelven tendencia

Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde Lady Corrales hizo públicos los insultos de quien también participó en "Otro Rollo", esto luego de haber compartido un mensaje en dicha red social para enaltecer al Museo Nacional de Arte, mismo que además de ser uno de los edificios más emblemáticos de la CDMX, también destaca por su arquitectura y las exposiciones que alberga en cada sala.

Mauricio Castillo borró sus tuits. (Foto: Captura de pantalla)

Esta edificación, la habría emocionado "hasta las lágrimas", pero fue precisamente esto lo que llevó a una pelea entre los tuiteros, ya que Mauricio Castillo no perdió la oportunidad de sacar a colación a José Clemente Orozco, pues parte de su obra se encuentra en este museo. Ante ello, la tuitera respondió con un toque de humor, mismo que no fue bien recibido por el actor.

"¿Orozco? ¿Qué es eso con qué se come? Acabas de faltarme al respeto durísimo, Mauricio. Por cierto, me gusta más Siqueiros. De ese tampoco sé nada porque soy una mujer idiot*. Saludos", reviró.

Aunque la polémica pudo haber terminado aquí, el actor volvió a escribir otros tuits de los que Lady Corrales replicó en más de una ocasión para defenderse y, además, para exhibirlo. Y es que según lo que dejó ver la influencer, los dimes y diretes no terminaron con los post públicos, sino que por privado también se dieron algunos insultos.

Los mensajes siguieron por WhatsApp. (Foto: Captura de pantalla)

En su replica y antes de ser expuesto, Castillo agregó como respuesta: "Orozco es el artista más importante del siglo 20 según muchos especialistas. Y su obra maestra está ahí donde vives. Si Siqueiros te gusta más, el problema es tuyo. El polyforum te va a encantar. Sabes donde está? Te informó". Por su parte, la influencer dio a conocer que incluso la llamó "provinciana" y "caga**".

"Mauricio, no sé si andas borracho o qué show, pero decidiré ignorarte por hoy. Saludos cordiales. Grítale a las nubes y sal a pisar el pasto" y "a diferencia entre tú y yo Mauricio, es que yo jamás te tacharía de ignorante, porque no coincidimos en pasiones. Yo no acudo a personas que juzgan, acudo a personas abiertas, libres de prejuicios y complejos. Te mando mucho amor, mucha buena vida y mucha felicidad", fueron dos de las respuestas de la influencer a la polémica; cabe destacar que cuando la discusión de volvió viral, el actor eliminó sus respuestas en Twitter.

"Aguántese", el mensaje de Mauricio Castillo a influencer tras llamarla "provinciana"

Si bien la influencer aseguro que ya no contestaría al actor, más tarde compartió capturas de pantalla de sus mensajes, en los que Mauricio Castillo continuó con la discusión y que despertaron la molestia de muchos.

"Que más aprendiste provinciana? Que padre que vengas a visitarnos. Nos llena de orgullo. Estás muy caga**. En serio. Me divierte mucho contestarte. Es algo muy divertido difícil de explicar, Ni pedo, Así es esto. Aguántese ingeniera", le dijo en privado.

Los mensajes anteriores fueron compartidos por X, pero la pele habría escalado hasta WhatsApp con una captura que compartió Lady Corrales en la que recibió un ácido "no aguantas nada". Luego de los comentarios de Mauricio Castillo, René Franco dio a conocer que la cuenta del actor supuestamente había sido hackeada; cabe destacar que la tarde de este domingo, la tuitera explicó que desde la app de mensajería le borraron el último insulto.