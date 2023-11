Bella actriz italiana revela terrible rechazo en “Élite”, la cambiaron por Danna Paola: “Me dolió bastante”

Danna Paola goza de una extensa trayectoria como cantante y actriz, pero uno de los papeles que le ganó gran éxito fue el que realizó como Lucrecia para la serie “Élite” de Netflix; sin embargo, Valentina Fuzzurro reveló que la mexicana le arrebató su papel en la producción cuando ya había sido aceptada, incluso, habría hecho planes para mudarse a España, donde se realizaron las grabaciones.

Actriz revela que Danna Paola le arrebató su papel

La intérprete de “Mala Fama” fue una de las protagonistas de la serie durante tres temporadas, luego de ello abandonó la producción para enfocarse en su carrera como cantante, tal y como ella misma lo ha revelado en más de una ocasión. Aunque su papel estaría destinado a otra bella actriz que también gana popularidad en México gracias a su talento e impactante belleza.

Danna Paola abandonó la serie en su tercera temporada. Foto: IG @dannapaola

Se trata de Valentina Fuzzurro, quien en una entrevista difundida en TikTok por la usuaria Anel, reveló que la actriz mexicana le habría arrebatado su papel en la serie: “Me quedé, me dicen: ‘Ya te quedaste, te vamos a mandar tu boleto de avión, ocho meses en España’. Yo estaba muy emocionada, me mandaron tres de los primeros guiones (…) Yo sabía que era algo que ya se iba a grabar, entonces después no me mandaron nada y dije ‘esto ya valió’, a los días veo que suben al elenco y ponen a Danna Paola”.

“Fue el primer bajón, creo que nunca nadie me ha vuelto a doler a ese nivel, pero en ese momento sí fue bajón. Nunca me importa no quedarme en un casting, pero esa vez me dolió bastante y creo que en ese momento fue donde más dije quiero hacer algo en Netflix, porque además luego vi ‘Élite’ y me pareció una serie maravillosa, a mí me gustó muchísimo entonces ahí dije ‘sí quiero’”, detalló.

Valentina Fuzzurro, actriz que interpretaría a Lucrecia en "Élite". Foto: IG @_buzzurro_

¿Quién es Valentina Fuzzurro?

Originaria de Agrigento, Italia, Valentina Fuzzurro llegó a México a los 8 años de edad con sus padres y aunque desde pequeña comenzó su preparación para convertirse en clavadista no dudó en expresar su deseo de convertirse en actriz. Fue así como, apoyada de sus padre, estudió actuación en la escuela La Casa Azul para más tarde tomar clases magistrales en Taormina, Sicilia.

La actriz, de 23 años, obtuvo su primera oportunidad en cine con la cinta “Viento aparte”, para después participar en “El señor de los cielos” en la que también han brillado artistas como Rafael Amaya, Fernanda Castillo, Isabella Castillo, Carmen Villalobos y Mauricio Ochmann. La cinta “Olimpia” y “Aritmia”, en Italia, son otros de los proyectos en los que ha demostrado su talento.

La serie de Luis Miguel en Netflix con el papel de Alessandra y en “El Rey”, inspirada en la vida y trayectoria de Vicente Fernández son algunas de las producciones en las que también ha participado. En la pantalla chica con telenovelas como “Vender el desamor” y “Vencer al pasado”.