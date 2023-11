Por esta razón Ester Expósito pasó seis meses en México, ¿se mudó para hacer telenovelas?

En este momento, Ester Expósito es posiblemente la española más mexicana que pisa nuestro suelo. Con proyectos por estrenar, tras haberlo realizado en nuestro país, así como sólidas relaciones profesionales y de amistad con figuras como Bárbara Mori, con quien trabajó en la cinta 'Perdidos en la noche' y vivieron juntas su paso por el Festival de Cannes.

De igual manera, Ester ha manifestado su cariño inmenso a Danna Paola, con quien trabajó en "Élite" y de ahí surgió la amistad entre ambas. Así lo manifestó a su paso por la alfombra negra de GQ, donde se presentó para recibir un premio y, de paso, reencontrarse fortuitamente con Alejandro Speitzer, quiera fuera su novio entre 2020 y 2021.

Ester y Danna son grandes amigas. Foto: Especial

Con todo esto en su presente, Ester Expósito reveló la razón que la tuvo medio año viviendo en México, algo que refrendó su amor por nuestra nación.

Ester Expósito vivió seis meses en México por trabajo

A pesar de que es bien sabida su relación de pareja con Alejandro Speitzer, misma que transcurrió de 2020 a 2021 juntos en España, no se sabía de una estadía de Ester en nuestro país. Así lo confesó ella misma.

"Ha sido un año muy mexicano para mí porque llevo casi seis meses rodando, o sea, que bien me parece este reconocimiento de haber pasado tanto tiempo aquí".

Ante eso, añadió qué le gusta y cómo la trataron. "Me encanta la comida mexicana, he venido ya varias veces y he rodado varias cosas y lo que más me gusta es la gente, como me hacen sentir", dijo. En ese mismo tesón, Ester declaró qué proyectos la tuvieron en México, mismos de los que espera sus estrenos pronto.

"He rodado 'Bandidos' para Netflix que se estrena el año que viene y ya está por estrenarse en días por fin 'Perdidos en la noche' de Amat Escalante, ósea que se vienen cosas".

Desea trabajar con más mexicanos y ¿quizá en telenovelas?

Su presente la tiene en México, pero pronto volverá a España para pasar la Navidad con su familia. A pesar de esto, Ester prometió volver y, adelantó, anhela volver a trabajar con talento mexicano.

"Hay un montón de actores mexicanos con quienes me gustaría actuar. Pero, por ejemplo... llevo una cosa pero no sé si puedo contarla, no, no puedo contarla todavía. Pero me gustaría volver a actuar con Juan Daniel García Treviño en 'Perdidos en la noche', ojalá pueda repetir porque me parece un talentazo de los que se ha descubierto hace poco, tremendo, y le mando mucho cariño", indicó y aceptó que le gustan mucho los hombres mexicanos.

A la pregunta expresa de si le gustaría trabajar en telenovelas mexicanas, específicamente en Televisa, Ester contestó: "¿Quién sabe?", y culminó dejando claro su estadía los siguientes meses tras la Navidad: "puede ser que regrese para algunas cosas pero no puedo contar ahora".

