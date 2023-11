César Bono ruega por ayuda, denuncia que una mujer lleva un año sin pagarle la renta: VIDEO

César Bono generó gran preocupación entre sus fanáticos tras el video que compartió en sus redes sociales este martes 21 de noviembre, pues desesperado pidió ayuda a las autoridades, medios de comunicación y sus seguidores debido a que desde hace más de un año una mujer vive en una de sus propiedades y no paga renta.

César Bono denuncia a mujer por no pagarle renta

El actor de la serie de televisión “Vecinos” detalló que la mujer, a quien identificó como Jessica López Rivera, le pagó en 2022 un año de renta por adelantado pese a que no era el acuerdo que él había determinado ya que deseaba se hiciera “mes con mes” como se hace usualmente en México.

César Bono denuncia a mujer por no pagarle renta desde hace más de un año. Foto: Cuartoscuro

“México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año (…) En todo 2023 no pagó un sólo centavo, sé dónde vive la mujer, sé que es una delincuente porque día con día me está robando”, dijo el actor.

César Bono ruega por ayuda

El actor, de 73 años y que recientemente reveló enfrentar fuertes problemas de salud, explicó que ya ganó un pleito legal al respecto y un juez le dio fecha de desahucio; sin embargo, la mujer solicitó otro juez y reabrieron el caso provocando que se extendiera su salida de la propiedad.

“No tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. La casa es mía y de nadie más, ella vive sin pagar renta desde hace más de un año. Pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace 50 y tantos años, yo soy actor y jamás le he robado cinco centavos a nadie y a mí me están robando desde más de un año”, finalizó.