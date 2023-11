3 Preguntas básicas y difíciles de BTS para probar que eres una verdadera fan

BTS es uno de los grupos K-Pop más populares del momento, en gran medida gracias a su talento, perseverancia y su gran ejército de fans, quienes se consideran miles de cientos alrededor del mundo. No por nada logran llenar estadios y abarrotarlos en todos los continentes, además de tener millones de discos vendidos, reproducciones en YouTube y en Spotify y ser tendencia casi todos los días en redes sociales.

Sin embargo, el inicio del grupo no fue nada fácil, ya que los integrantes estuvieron a punto de renunciar, no había dinero en su empresa, RM incluso recibió la oferta de seguir su carrera en solitario y dormían en un departamento demasiado pequeño. Incluso Suga admitió no tener dinero para comer o pagar el alquiler y a raíz de su trabajo de medio tiempo sufrió un accidente que le dejó una lesión en el hombro por años.

Hoy en día son de los artistas coreanos más ricos de su país y en solitario han roto grandes récords que los posicionan incluso por encima de otros grupos K-Pop, pero si te crees una verdadera fan de BTS debes responder estas básicas, pero difíciles preguntas sobre el grupo y su historia.

BTS: Las preguntas básicas que toda ARMY debe saber

La historia de BTS ha sido relatada a través de sus canciones, entrevistas, incluso en uno de sus más recientes libros autobiográficos. Sus fans también han sido testigos de sus inicios y de su historia, pues cada logro ha sido toda una marca nunca antes vista en el K-Pop. Descubre si eres una verdadera ARMY si puedes responder estas preguntas del grupo.

¿Cuál fue el sueño premonitorio de la mamá de Jungkook? ¿Qué nombre iba a tener BTS y algunos de sus integrantes? ¿Quiénes fueron los ex integrantes originales de BTS?

La respuesta a la primera pregunta es que la madre de Jungkook pudo haber predicho el éxito de su hijo y del grupo, pues durante su embarazó soñó con un cerdo de oro que alimentaba a otros siete cerditos. Algunas creen que tiene relación con el CEo de BigHit que confió en los integrantes cuando ingresaron en su empresa y ahora representa la abundancia y la riqueza que lograron todos.

El segundo, además de que eran conocidos como Bangtan Sonyeondan, para pasar a las siglas de BTS, anteriormente iban a ser llamados Young Nation y Big Kids, pero se decidieron por el nombre que ahora conocemos. Jimin y Jungkook también querían debutar con otros nombres como Baby J, Baby G y Young Kid, por su parte Jungkook quería usar Justin Seagull", también Young Gun, el primero en referencia a su ídolo Justin Bieber.

Finalmente, se sabe que BTS era un proyecto muy diferente al que conocemos ahora, pues sería un grupo de hip-hop que no logró debutar porque la mayoría renunció, solo quedó RM. Los ex integrantes originales de BTS fueron: I11levn, Suwoong, Kidoh, Basick, Iron, Beenzino, Atom y Cho Ik Jem.