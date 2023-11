Marta Fort se luce con escote profundo y transparencias en vestido de cristales: VIDEO

¡La más hermosa!, Marta Fort volvió a demostrar que si de belleza y moda se trata, nadie destaca tanto como ella, pues con cada aparición siempre causa sensación en la red y así lo ha demostrado al posar en Instagram con looks casuales y desenfadados con los que deja en claro que la comodidad es lo de hoy, cuando se trata de alfombras rojas y fiestas cautiva con los atuendos más chic.

Y así lo volvió a demostrar este fin de semana cuando apareció en Instagram para presumir un bonito y elegante vestido de cristales con el que brilló como nunca antes; sin embargo, no fue lo que más llamó la atención, ya que para la ocasión también apostó por dejar ver su lado más sensual y arriesgado con un escote profundo y transparencias en el torso que le permitieron lucir los resultados del gym.

Sus looks siempre dan de qué hablar. (Foto: IG @martacfort)

A través de sus historias de Instagram, la hija de Ricardo Fort compartió un corto video para presumir su belleza y estilo con un vestido de cristales con el que se robó todos los reflectores; según lo que contó la influencer, su atuendo más chic y arriesgado fue con motivo de una fiesta por el aniversario de una reconocida revista. Y para ello no dudó en llevar el brillo al máximo nivel de elegancia y juventud al combinarlo con transparencias.

Se trata de un diseño plateado en el que destaca la pedrería deslumbrante; mientras que el corte y la confección llama la particular atención por un escote profundo para acompañar un corsé en forma de corazón que se acompaña por tirantes. Por otro lado, destaca lo entallado de la prenda, algo con lo que no sólo se resaltan las curvas naturales del cuerpo, sino también los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio.

Así se lució la influencer. (Foto: IG @martacfort)

Y es que la bella Marta Fort no dudó en apostar por unas transparencias en los laterales del cuerpo con los que enmarcó su silueta; cabe destacar que aunque la socialité se ha convertido en uno de los mayores referentes de moda y estilo, este es uno de los looks más arriesgados que ha lucido. ¿La razón?, que su escote profundo no es el único que tiene protagonismo, pues la tela casi transparente de los costados de su figura también son pronunciadas y se extienden hasta la cadera.

De esta manera, a sus 19 años causó furor en la red no sin antes demostrar que lo arriesgado, la elegancia y lo trendy siempre se pueden balancear para lucirse, especialmente si se trata de una combinación para salir de fiesta. ¿Le robarías el look?