Héctor Parra habría sido detenido injustificadamente, Gustavo Adolfo Infante dice tener pruebas

El caso de Héctor “N” sigue dando de qué hablar a más de dos años de que comenzó con la denuncia presentada por su hija menor Alexa Hoffman. Esta vez, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante fue quien dio un giro en su opinión para señalar que el actor habría sido “injustificadamente detenido” y añadió que tendría los elementos que podrían probarlo.

¿Héctor “N” detenido injustificadamente?

En mayo pasado el actor, de 47 años de edad, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, sin embargo, el proceso legal continúa y su hija mayor, Daniela Parra, lucha por probar que su padre es inocente. Algo a lo que se sumó el periodista de espectáculos al asegurar que existen pruebas de que todo pudo haber sido una plan en contra de Héctor “N”.

Sigue leyendo: Alexa Hoffman hace delicado señalamiento contra los conductores de “Hoy”: “¡Respeten!”

“Injustificadamente detenido Héctor Parra, creo que fue, según me han dicho y me han presentado pruebas, un plan armado entre alguien que estaba ardido con él y alguien que metió mano negra para mover influencias en la política (…) Tengo elementos y creo que el encarcelamiento de Héctor Parra es injusto, creo que no es de acuerdo a la ley”, dijo el también conductor en su programa de YouTube.

A él se sumó la grafóloga Maryfer Centeno, quien dijo haber visto las pruebas periciales desahogadas por la fiscalía: “Cuando vamos a una segunda instancia, los magistrados se lavan las manos (…) ahora hay que esperar a que otros tres magistrados evalúen el caso”.

Gustavo Adolfo Infante señala que Hector "N" fue detenido "injustificadamente". Foto: IG @hectorparrag

Más sobre el caso de Héctor “N”

El pasado 6 y 8 de noviembre Ginny Hoffman y su hija, Alexa, fueron llamadas por las autoridades para declarar, esto debido a la denuncia presentada por Daniela Parra en su contra por el presunto delito de omisión. Con este se le señalado no haber realizado una acción que estaba legalmente obligada a hacer, pues, según una de sus declaraciones, sabía de lo ocurrido desde años antes de acudir con las autoridades.

“Fueron citadas Ginny Hoffman y Alexa Hoffman ante la autoridad ministerial para atender diversas diligencias solicitadas por el ministerio público en la carpeta de investigación iniciada por una denuncia de hechos realizada por Daniela Parra en noviembre de 2021. Confiamos en que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México determine que no se encuentra delito alguno cometido por la señora Hoffman”, se lee en el comunicado compartido por los abogados de Ginny Hoffman.