Alicia Machado revela por qué no denunció a José Manuel Figueroa por violencia ¿la amenazó?

Alicia Machado volvió a hablar sobre la presunta violencia que sufrió cuando fue novia de José Manuel Figueroa, con el que tuvo una relación hace varios años. Después de que el cantante la cuestionara la razón por la que no puso una denuncia en su momento, la actriz rompió el silencio y dio a conocer los motivos por los cuales no había procedido legalmente contra el intérprete de regional mexicano.

Este lunes, la también modelo y ex Miss Universo estuvo en el programa de La Mesa Caliente transmitido por Telemundo, en el cual volvió a hablar de las agresiones que sufrió por parte del hijo de Joan Sebastian, quien asegura desmintió haberla agredido, por lo que la retó a presentar una denuncia formal en su contra. Al respecto, Machado dio a conocer que sí tiene testigos y pruebas, pero no presentará cargos.

¿Por qué Alicia Machado no denunció a José Manuel Figueroa por violencia?

Alicia Machado aseguró que no denunció a José Manuel Figueroa porque en ese momento tenía miedo, ya que apenas comenzaba su carrera en México, además, destacó que ya pasaron muchos años. “No vale la pena, porque él tiene razón. Eso fue hace 17 años. Yo en ese momento tuve mucho miedo por ser él quien era, por amenazas que yo tuve”, mencionó la actriz y modelo, sin embargo, puntualizó que seguirá alzando la voz.

“Yo voy a seguir aquí fuerte, porque ya no tengo 27 ni tampoco tengo miedo y lamentablemente miles de millones de mujeres en este momento están siendo golpeadas y cuando van a una jefatura les preguntan es que la falda estaba muy corta, es que '¿qué le dijiste?, ¿qué le hiciste?'” dijo la celebridad, de 46 años, quien aseguró que quiere ser un ejemplo para las mujeres que han pasado por lo mismo.

Alicia Machado confía en que José Manuel Figueroa tendrá un castigo divino IG @josemanfigueroa

Alicia Machado insiste que José Manuel Figueroa la agredió

Machado insistió que el intérprete de "Quiero y necesito" la agredió físicamente durante su noviazgo en 2006. Además, reveló que si bien no va a ejercer ninguna denuncia en su contra por presuntamente darle una bofetada y después patearla, la actriz confía en que el cantante de regional mexicano recibirá un “castigo divino”.

“Se pone en tela de juicio si pasó o no pasó, el tema es que hubo un episodio en una cocina en su casa en Cuernavaca, en donde el señor me violentó físicamente. Sea verdad su palabra contra la mía, si hay testigos, si hay pruebas o no, no voy a presentar cargos porque la justicia divina es mucho más implacable. Yo no tengo tiempo de eso, yo estoy ahorita en el lanzamiento de muchas cosas. Estoy en mis proyectos como empresaria”, resaltó la ex Miss Universo.