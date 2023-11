¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ya piensan en ser padres? Esto dijeron de la posibilidad de procrear a futuro

En el cierre de este 2023 muchas parejas han decidido culminar su amor con una boda, tal y como ocurrió con Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, quienes luego de un breve noviazgo decidieron contraer nupcias, algo que despertó mucha polémica en el mundo del espectáculo debido a la diferencia de edad que existe entre las celebridades, pues mientras el histrión tiene 58 años de edad, su bella esposa tiene apenas 30 primaveras, situación que no ha impedido que ambos disfruten al máximo de su romance.

Y ya que son una de las parejas del momento, es común que la prensa los aborde, cuestionándolos sobre detalles en torno a su vida privada, tales como el hecho de si planean tener decendencia a futuro, algo que provocó que ambos actores sonrieran denotando su deseo de ser padres a mediano plazo, algo que después confirmaron con una serie de emotivas declaraciones.

Sigue leyendo:

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala revelan la razón por la que no tuvieron luna de miel ¿problemas en su matrimonio?

Cinthia Aparicio obliga a Alexis Ayala a arrodillarse y quitarle la liga con la boca en su boda: VIDEO

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en 2021 / IG: cinthiaparicio

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio van a ser papás?

Fue el 3 de noviembre de este 2023 que la pareja contrajo nupcias en la Basílica de Guadalupe, mientras que la unión civil se llevó a cabo meses atrás, específicamente en junio, tiempo desde el cual, los tortolitos han disfrutado al máximo de su idilio, el cual se presume que próximamente podría tener frutos.

Esto en atención a que, al ser cuestionada sobre su interés en ser madre, Cinthia Aparicio confesó que ella siempre ha tenido en claro su deseo de tener hijos, aunque por el momento quiere centrarse en su carrera profesional, en su crecimiento y en su pareja, la cual también manifestó interés en incrementar el tamaño de su decendencia, pues el ya tiene dos hijas: Stephanie y Roberta.

"Claro, yo desde el principio (he destacado) que es algo que sí quiero en mi vida, por el momento no, yo por el momento quiero enfocarme en crecer en mi carrera, en nuestra relación que es lo que yo le he dicho (a Alexis) 'yo quiero vivirte, vivirnos en pareja, enamorarnos más, crecer más, trabajar más, viajar más', o sea, realmente hacer esta relación fuerte, fuerte y después vendrán (los hijos)", puntualizó Cinthia Aparicio, quien conoció a su ahora esposo durante el rodaje de la telenovela "Si nos dejan".

No obstante, la actriz destacó que "si diosito" les manda un hijo, este va a ser recibido con mucho cariño, algo que motivó a que Alexis Ayala se manifestara haciendo un broma en referencia a su edad y a que su pareja no debe tardarse tanto en decidir ser madre, situación que puso en la mesa la posibilidad de que la pareja opte por congelar sus óvulos ya fecundados.