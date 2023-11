Wendy Guevara hace llorar a una fan y todo quedó grabado en VIDEO

Wendy Guevara no deja de sorprender en redes sociales, esta ocasión causó sorpresa luego de que se viralizara un video de la influencer donde hace llorar a una de sus seguidoras, todo ocurrió durante una transmisión en vivo de la exintegrante de La Casa de los Famosos.

En la grabación se ve como la originaria de León, Guanajuato, está comiendo a lado de su amigo conocido como "La Salma", cuando se acerca la fan pero una mujer le comenta "la chica quiere llorar" y la influencer se dirige a su seguidora y le dice "ven no llores, no llores cabro&%$$".

Wendy Guevara se enterneció al ver llorar a su fanática Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara hace llorar a una de sus seguidoras: VIDEO

En ese momento la "Salma" le dice riendo y a modo de broma "grábala, grábala", mientras la integrante del clan de "Las Pérdidas" le insiste a su fanática en que no llore "ven, deja te doy un abrazo" le dice tiernamente Wendy Guevara y agrega "ay que vergüenza... van a decir que te pegué".

La popularidad de Wendy Guevara creció en La Casa de los Famosos Foto: Instagram ponchodenigris

Pero la joven aclara que se encuentra muy emocionada de conocer a Wendy Guevara y que por eso no puede parar de llorar, la influencer se conmueve y le da un abrazo, luego la adolescente le pide una fotografía a la integrante del "Team Infierno", toma la foto con su celular y aparece ante las cámaras por primera vez.

Después le dice "tú también Salmita", para que también se sume a la selfie grupal, finalmente le agradece a Wendy Guevara que se portara tan amable con ella, mientras la amiga de Nicola Porcella y "Salma" comienzan a hablar de "La Casa de los Famosos".

Wendy Guevara le responde a Poncho De Nigris

Luego de que Poncho De Nigris asegurara en entrevista con "El Escorpión Dorado"que si estuviera soltero tendría una aventura con Wendy Guevara, algo que jamás pensó que podría suceder con una transexual, la influencer decidió responderle y con su característico humor le dijo que ya estaba muy viejo que ya para qué.

Incluso dijo que si Poncho tuviera sus 25 años ella no lo dudaba pero que ahorita ya no tenia caso, aunque después se retracto y respondió que Poncho De Nigris todavía se veía muy guapo y se conservaba bien pero que por favor dejara de hacer esas declaraciones ya que no quería tener problemas con su querida Marcela Mistral.