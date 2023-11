Wendy Guevara imita Belinda con este atrevido look con el que enseña de más: FOTOS

Wendy Guevera ganadora de "La Casa de los Famosos México", llamó la atención debido a que recientemente mostró un look muy atrevido con el que enseñaba un poco de más. Sin embargo, su atuendo dio más de qué hablar cuando muchos fans notaron que era uno igual al de Belinda, una de las celebridades que se ha convertido en un ícono de la moda para las mujeres jóvenes.

Hace unos días, la integrante de "Las Perdidas" compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos en la que lució más atrevida y sensual que nunca debido a que llevó un atuendo revelador. En la imagen se observa a la influencer combinando dos de las tenencias de la temporada, los pantalones de cuero con la ropa interior de fuera, pues era un conjunto el cual tenía una panty que se asomaba por la parte de atrás.

Wendy Guevara se luce con pantalones de cuero y panty de fuera IG @soywendyguevaraoficial

¿Wendy Guevara le copio el look a Belinda?

"@soywendyguevaraoficial #teamwendy #wendy #wendyguevara Como me ven … los amo", fue la frase y los hashtags con la que la celebridad de internet compartió la imagen del conjunto en color negro con algunas partes en rosa. Este outfit la hizo ver más atrevida debido a que posó ante la cámara de perfil y en cuclillas lo que provocó que se viera parte de su espalda baja, encendiendo la red con los comentarios de sus fans.

No obstante, las personas que ponen más atención en los detalles pudieron notar que este look ya lo había lucido anteriormente otra famosa, y no era cualquiera, sino la cantante y actriz Belinda. En algunos conciertos la intérprete de "Luz sin gravedad" se ha dejado ver con este tipo de pantalones, los cuales tienen un corte a la cadera y después unos listones que simulan una tanga, de hecho una vez salió al escenario con un modelo similar al de Wendy.

Belinda se luce con los pan-tanga IG @belindapop

Belinda la reina de los "midriff flossing"

La exintegrante del Team Infierno no necesariamente le copió el look a Belinda, pues los pan-tanga, o también conocidos como "midriff flossing", son una tendencia que ya tiene un par de años. La primera vez que se vio este tipo de estilo fue en los 2000, cuando celebridades como Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton, entre otras, la lucían, sin embargo, ahora es "La Princesa del Pop" la que mejor los ha llevado, por lo que es considerada un ícono de la moda.