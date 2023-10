Yeri Mua revela que su mamá la engañó para llevarla con un psiquiatra: “Algo está raro aquí”

La polémica ha sido una constante en la carrera de Yeri Mua debido a sus explosivas declaraciones y romances que la mantienen en el ojo del huracán, aunque recientemente se sinceró sobre uno de los episodios más difíciles de su vida personal cuando su mamá la engañó para llevarla con un psiquiatra debido a la fuerte depresión que sufrió luego de su ruptura con Naim Darrechi y la violencia que habría vivido en su relación.

Durante una transmisión en vivo y fiel a su estilo, la llamada “Bratz jarocha” relató que su depresión empeoró logrando preocupar a familiares y amigos por lo que su mamá tomó la decisión de mentirle para sacarla de su casa y llevarla a un psiquiátrico. La situación generó gran estrés en la modelo debido a que consideraba que podrían internarla, pero finalmente admitió que la terapia le ha ayudado mucho y que ahora agradece la drástica decisión de su madre.

Yeri Mua revela que su mamá la llevó con engaños al psiquiatra. Foto: IG @yerimua

“Mi mamá me llevó y ni me dijo a dónde, yo tenía sospechas de que no me llevabas en realidad al psicólogo. Yo le escribo a Merari y le dije: ‘No sé a dónde me lleva mi mamá’, pero si te dejo de contestar es porque algo pasó. Yo dije: ‘Me van a meter a un internado de monjas’, se los juro, mi mamá estaba muy misteriosa ese día, algo está raro aquí”, dijo entre risas Yeri Mua al hablar del día en el que la llevaron en engaños al psiquiátra.

Al final reflexionó: “Desde ahí el viejito ese cambió mi vida (…) Estoy bastante emocionada, estoy nerviosa, pues a ver qué sucede. Estoy muy contenta con los cambios en mi salud mental, les digo, en este momento no odio absolutamente a nadie y si llegué a hacerle daño a las personas, yo sé que he cometido errores y llegué a hacer cosas con afán de dañar a otros. Lo lamento mucho y pues yo ya continué con mi página, lamento que se hayan molestado”.

Yeri Mua fue diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad. Foto: IG @yerimua

Diagnóstico médico de Yeri Mua

La exreina de belleza veracruzana detalló que el tratamiento al que se someterá dura un año y aunque apenas tiene unos meses ya nota algunos cambios, por lo que se mostró entusiasmada. Hace tan sólo unos meses, la modelo compartió con sus seguidores en redes sociales que fue diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) por él que también es tratada.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Trastorno Límite de la Personalidad es “una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas”.

Aunque las causas se desconocen, expertos han señalado que está relacionado con “factores genéticos, familiares y sociales” como, explica MedlinePlus, el “abandono o miedo al abandono en la niñez o en la adolescencia, vida familiar disociada, comunicación deficiente en la familia, abuso sexual, físico o emocional”.

Entre los síntomas se encuentran:

Miedo intenso a ser abandonado.

Intolerancia a la soledad.

Sentimientos de vacío y aburrimiento.

Manifestaciones de ira inapropiada.

Impulsividad, como con el consumo de sustancias o las relaciones sexuales.

Actos de autolesión, como hacerse cortes en las muñecas o tomar sobredosis.

Yeri Mua agradece a su mamá por llevarla con un psiquiatra. Foto: IG @yerimua

