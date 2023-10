Mar de Regil no hace caso a las críticas y sigue usando look de "colegiala"

Mar de Regil vuelve a ser blanco de las criticas después de que enseñara a sus seguidores de redes sociales su look, el cual no gustó mucho, debido a que consideraron que era un estilo "infantil". Sin embargo, la influencer no le hizo caso a sus detractores, ya que hace unas horas volvió a compartir un atuendo muy "colegial", demostrando que seguirá con su camino para convertirse en una de las exponentes de la moda para las jovencitas de su edad.

La hija de Bárbara de Regil manifestó sus deseos de convertirse en una diseñadora de modas, objetivo que está cumpliendo, pues hace algunos días asistió a la Semana de la Moda en Nueva York en donde presentó algunas de sus creaciones. No obstante, la joven influencer recibió duras críticas por parte de los usuarios de redes sociales, ya que destacaron que sus atuendos no eran innovadores y que si se encontraba en ese lugar, era gracias a su mamá.

Mar de Regil combinó un look deportivo con botas IG @marderegil._

Tunden a Mar de Regil por su atuendo "infantil"

Hace un par de días, Mar compartió en su cuenta de Instagram un Reel en el que presumió uno de sus looks. En este la joven decidió llevar una falda deportiva en color azul y una blusa tipo top del mismo tono con estampado de unas cerezas; aunque parecía que sería un outfit sport, ya que también usó calcetas largas para hacer ejercicio, la celebridad de internet le dio un cambio radical al combinar todo esto con unas botas largas en color blanco, las cuales ya se han convertido en su calzado favorito, debido a que las utiliza todo el tiempo.

Aunque muchos de sus admiradores lo consideraron algo innovador, otros internautas comenzaron a despotricar en su contra, pues manifestaron que no era una buena combinación. En los comentarios se pueden leer varios mensajes en donde comparan su estilo con el de una niña pequeña que no sabe cómo vestir. De igual forma señalan que eso no es propio de una persona que está involucrada con la industria de la moda, pues, de acuerdo a los usuarios, carece de conocimientos sobre el tema.

Los usuarios consideraron que su look era infantil IG @marderegil._

“Mi hija, cuando tenía 5 años, se vestía así”, “Neta, tírenle esas botas”, “Yo de niña, cuando me vestía sola”, “Ya díganle que se viste horrible”, “Esas bota han de oler a patas, de tantas puestas que tiene”, “Que alguien la oriente”, señalaron algunos de comentarios; sin embargo, sus admiradores salieron en su defensa y resaltaron que si a la gente no le gusta lo que hace que no la sigan, mientras tanto ella continuará intentado cumplir sus objetivos.

Mar de Regil presume estilo preppy

A pesar de las críticas que hay en su contra en internet, Mar de Regil no hace caso, pues recientemente compartió en sus historias de Instagram una foto en la que presumió su look de "colegiala", también conocido como preppy, una tendencia que no pasa de moda y que es muy utilizada por las jóvenes. Esta vez la influencer, de 19 años, optó por colores neutros y una combinación mucho más aceptable, de acuerdo a lo que dictan los expertos en alta costura.

Mar de Regil presume un atuendo de "colegiala" o preppy IG @marderegil._

En la imagen se observa a la hija de Bárbara de Regil luciendo una minifalda negra de corte tipo A, la cual combinó con un saco del mismo tono y una blusa con estampado blanco. Para complementar llevó el cabello suelto y con una bada elástica rosa en la cabeza, así como unos zapatos bajos obscuros y calcetas blancas largas, que si bien no son del agrado de muchos, es una tendencia que está tomando fuerza en el último par de años.

