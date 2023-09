Mar de Regil intenta defenderse de sus "haters" y la vuelven a criticar por posar en el Metro de Nueva York

La hija de Bárbara de Regil, Mar, ha sido blanco de diversos comentarios negativos, debido a las diversas polémicas que ha protagonizado en redes sociales, una tras otra, casi siempre que publica fotos o videos, sus seguidores y haters generan ruido en las diferentes plataformas de redes sociales.

Este viernes 15 de diciembre, la influencer de 19 años de edad subió a su cuenta de Instagram un par de fotos con las que sutilmente “contesta” a todos aquellos “haters” quienes critican el estilo de vida que presume en la red.

Esta es la primera foto de la publicación.

No obstante, esto también desató una ola de críticas en su contra. La publicación que hasta el momento cuenta con más de 30 mil “me gusta”, consta de 2 fotografías: en la primera, ella se muestra en un vagón del tren de Nueva York, mientras que en la segunda se puede leer la leyenda “Your opinion y not my reality”, traducida al español como “Tu opinión no es mi realidad”.

Lo que generó las críticas no fue la frase o la intención de la publicación, fue la fotografía de Mar de Regil sentada en el asiento del metro, pues los internautas criticaron el por qué se subía al suburbano de otro país y no al suyo: “Ridícula, si el metro de NY es más inseguro incluso que el de la CDMX”, “Tu realidad está muy disociada”, “Súbete al metro de CDMX también”, “Venga Mar ahora al de la CDMX”, “En la línea Rosa rumbo a Tacubaya”, “se imaginan a su mama tomándole fotos en el metro”.

Esta es la segunda foto, una frase con la que contesta a sus "haters".

¿Qué hacía Mar de Regil en Nueva York?

Cabe recordar que, actualmente, la influencer estudia la carrera de Diseño Textil y Moda en la reconocida escuela CENTRO. Recientemente, debutó en como diseñadora en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo, el Fashion Week de Nueva York Primavera-Verano 2024, donde la joven de tan solo 19 años deslumbró a todos con sus creaciones.

Bárbara de Regil orgullosa de su hija, una joven promesa del diseño de modas.

Durante su estancia en Nueva York, Bárbara de Regil acompañó a su hija y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su inmenso orgullo por la joven, quien desde los cinco años soñaba con tejer una carrera en la moda y ahora da sus primeros pasos:

“Desde que tenías 5 años tenías claro que querías diseñar. Eres la más apasionada por la moda y siempre supe que ibas a empezar con el pie derecho. Porque eres la más disciplinada”, escribió la protagonista de “Rosario Tijeras”. Además, compartió su alegría por la colaboración con Mar en la creación de un conjunto exhibido en el evento.

