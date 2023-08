Mar de Regil se hartó del concierto de Taylor Swift, se salió a la mitad del show porque le dolió la cabeza

La noche del 24 de agosto se dio inicio a la serie de conciertos que ofrecerá Taylor Swift en México, el cual resultó uno de los eventos más concurridos y esperados por el público, donde incluso algunos de sus fans, se tomaron el tiempo de estar muchas horas antes del show para tener un buen lugar y disfrutar de la artista.

Al lugar también asistieron distintas figuras del mundo del espectáculo como Mar de Regil, hija de la famosa actriz Bárbara de Regil, conocida por su papel en "Rosario Tijeras"; la joven hija da la actriz mexicana generó fuertes polémicas y desató críticas por haberse retirado del concierto antes de que terminara debido a que le dolía la cabeza y ya se sentía cansada.

Mar de Regil se va del concierto de Taylor Swift

A través de sus historias de Instagram, la también influencer compartió distintos momentos que vivió durante el show de la cantante de éxitos como "Shake it off", "Cruel Summer", y "you belong to me", luego de presentarse en el escenario del Foro Sol, uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México.

La joven compartió estas historias pero también hizo una en modo selfie en donde habló más de su experiencia dentro del inmueble y en general de dicho show, al que muchas personas se quedaron incluso afuera para disfrutar, luego de no obtener los recursos económicos necesarios para adquirir sus boletos.

FOTO IG: Marderegil

Se salió por un dolor de cabeza

En este video publicado hace 20 horas, la joven detalló que había salido del concierto de la famosa cantante antes de que terminara, esto debido a que ya estaba cansada, además de que tenía un dolor en la cabeza, así que optó por retirarse del lugar sin haber disfrutado del cierre, lo cual generó fuertes dudas y controversia entre sus seguidores y los fans de la intérprete de "Blank Space".

"No lo terminé, o sea, no me quedé hasta el final...no sé si es la coleta de caballo o qué pero me duele la cabeza, entonces soy una señora y ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro", declaró la famosa hija de la también influencer.

La joven lució un peinado sencillo que constó de una cola de caballo acompañado de un maquillaje sencillo pero brillante con toques de glitter y sombras azules; optó por unos aretes cortos, y algunos anillos como accesorios extras a su outfit que era de color negro con blanco.

Usó un blazer negro y por debajo una blusa rota color blanco, así como unos jeans azul marino con cinturón de brillos; luego de esta historia, la joven compartió una historia en donde muestra unas flores que le llevó su novio nada más "por existir", por lo que mostró lo enamorada que está de él.

Mar de Regil durante el concierto de Swift. FOTO IG: marderegil_

SIGUE LEYENDO:

Taylor Swift: fans que no alcanzaron boleto disfrutan del concierto afuera del Foro Sol

Ricardo Peralta denuncia que clonaron su boleto para ver a Taylor Swift, así reaccionó el ganador de MasterChef Celebrity