Mar de Regil responde a los "swifties" tras críticas por abandonar el concierto de Taylor Swift

Después de la lluvia de críticas que recibió Mar de Regil por salirse en medio del primer concierto de Taylor Swift, la joven influencer no se quedó callada y respondió a sus haters con un video publicado en sus redes sociales. Como era de esperarse, su mensaje no fue bien recibido por los internautas, que volvieron a juzgar su actitud, no obstante, fue su mamá, Bárbara de Regil, la que le mostró su apoyo ante todos los comentarios negativos.

La noche de este jueves 24 de agosto, se realizó el primer concierto de "The Eras Tour" de Taylor Swift en el Foro Sol, al cual asistió la hija de la actriz de telenovelas. En sus historias de Instagram, la joven indicó que decidió retirarse del lugar debido a que le estaba doliendo la cabeza, acción que no fue bien vista por algunos de sus millones de seguidores, ya que conseguir un boleto para ver a la intérprete de "The Man" fue muy complicado, y de hecho muchos quedaron fuera.

Mar de Regil fue al primer día de "The Eras Tour" de Taylor Swift IG @marderegil._

¿Qué dijo Mar de Regil ante las críticas por salirse del concierto de Taylor Swift?

Ante la ola de críticas que surgieron, las cuales la pusieron nuevamente entre las tendencias de redes sociales como Twitter y TikTok, la joven de 19 años decidió contestar a sus detractores. En su cuenta de la plataforma de Meta, en donde acumula 3 millones de seguidores, Mar publicó un pequeño video en el que se luce con el look que eligió para el show, el cual fue un body de corte cut out, unos shorts largos de mezclilla y unas botas blancas, pero lo importante del clip era el mensaje para sus haters.

La influencer tomó un audio en inglés que dice: "Este es un mensaje para todos los haters que están aquí. Si no les gusta lo que hago, pero están viendo todo lo que hago, son unos fans".

Ante la polémica, su video dividió opiniones, ya que mientras sus admiradores le mandaron mensajes de apoyo, fueron más los comentarios en los que la criticaban por quitarle un lugar a un verdadero fan de Taylor Swift y por su atuendo, pues descartaron que se veía mal.

Mar de Regil le contesta a sus haters y su mamá la apoya IG @marderegil._

Como siempre, una de las personas que mostró su apoyo para Mar, fue su mamá Bárbara de Regil, quien le escribió unas palabras para animarla y para pedirle que no le haga caso a sus haters. "Jajajajajajajajja ame el video. Oye Neni el exceso de opiniones, todas y cada una lit cada que leas una opinión lo que ves te dice: como en la persona, como vive, que carencias tiene", colocó la actriz de "Rosario Tijeras".

Mar de Regil no deja de estar en la polémica, pues además de abandonar el concierto de Taylor Swift, antes la joven había sido duramente criticada debido a la venta de sus pinturas. Hace unas semanas, la hija de protagonista de telenovelas se hizo tendencia debido a las burlas y los memes por sus obras, las cuales vendía en miles de pesos y que muchos consideraron un plagio y "feas".