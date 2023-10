Integrante de Ov7 asegura que le cae mal Yuridia y esta es la razón para su enemistad

Mariana Ochoa, una de las integrantes de OV7 se encuentra en medio de la polémica por una de sus desafortunadas opiniones, tal y como le ha pasado en varias ocasiones la cantante volvió a lanzar su pensar, pero esta vez sobre Yuridia, una famosa cantante, la estrella del grupo no dudó en compartir lo que creía de su colega.

“Mira, una vez dije que me caía mal esta Yuridia. No me cae mal, porque además me gusta cómo canta mucho Yuridia, pero de repente, así como que se pasa de largo, y no dice ni buenas tardes o algo, pero no, la admiro mucho tiene una voz muy privilegiada”, dijo sin pelos en la legua Mariana Ochoa.