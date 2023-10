Viggo Mortensen festeja su cumpleaños con un “milagro” desde Morelia

Viggo Mortensen celebró 65 años de vida este viernes en el arranque de la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en donde presentó su más reciente filme: The Dead Don’t Hurt, en la que una vez más fungió como director, guionista y, ahora, también como productor.

Para su segunda película —en la que contó con la ayuda de la casa productora mexicana Talipot Studio, con Regina Solorzano a la cabeza— su proceso de realización se dio en 2020, durante la pandemia, que la pasó en Madrid, España, sitio en el que el encierro fue muy severo, pero que le permitió conectar con su lado más artístico.

"Escribí dos guiones, este ('The Dead Don't Hurt') fue uno. Escribir es algo que hace uno solo, con una estructura en particular y no sabes qué le va a parecer a los demás, pero les gustó a los productores y después que actores como Danny (Huston) lo lean y lo quisieran hacer, fue un pequeño milagro", enfatizó Viggo.