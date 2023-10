El 'Tío Jesse' de "Tres por Tres": el actor John Stamos reveló que una niñera abusó sexualmente de él

John Stamos, el recordado ‘tío Jesse’ de ‘Tres por tres’, acaba de cumplir 60 años y cómo celebración, ha lanzado su libro “If You Would Have Told Me”. A través de sus páginas, cuenta sus memorias, pero también ha confesado algunos pasajes oscuros de su vida. Uno de los que más ha sorprendido a sus fans es que fue víctima de abuso sexual cuando era un niño.

Nadie sospechaba que este famoso actor había sido víctima de abusos. Lo que se sabe hasta el momento es que esta dolorosa situación habría ocurrido cuando él apenas tenía 10 años y la responsable de este reprochable hecho fue su exniñera.

La revelación de John Stamos

En parte de su relato, John Stamos asegura que siempre estuvo consciente de lo que le sucedió, pero decidió guardar silencio. Este y otros fragmentos del libro han sido difundidos por la revista People. “If You Would Have Told Me” saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

“Era raro. Fue algo cuando yo tenía, creo, 10 u 11 años. Nunca tendría que haber lidiado con esos sentimientos. (…) Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No sé, no fue bueno”, indica el actor en su libro.

John Stamos lanzará su libro el próximo 24 de octubre. | Crédito: Instagram.

Según añade, prefirió guardar silencio durante muchos años hasta que fue elegido como defensor de la protección infantil y embajador de la organización ChildHelp, encargada de proteger a los niños de cualquier tipo de abuso. Es en esta situación que John Stamos decide hablar sobre este terrible suceso que vivió y cómo fue capaz de sobreponerse de esta terrible situación que lo tendrá marcado de por vida.

“Lo sabía, siempre estaba allí en el fondo, y hago mucho trabajo de apoyo a los (sobrevivientes). Sentí que lo recordaba ligeramente. Siempre estuvo presente, pero lo guardé, como hacen las personas, ¿verdad?”, señala el actor.

En el libro también revela que en ese momento no compartió su experiencia con nadie. "Creo que me decía a mí mismo: 'Ah, son chicas, hombre'". Es así que a través de su libro decide abrirse completamente y contar todo lo que vivió durante su infancia. Esto realmente es terrible, ¿tú qué opinas?

