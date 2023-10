Karol G: este es el tatuaje con el que borro el nombre de Anuel AA y lo sacó de su vida para siempre

Sin duda alguna, Karol G se ha convertido en una de las intérpretes de música urbana más importantes a nivel mundial, y lo que comenzó como un sueño para la nacida en Medellín, Colombia hoy es toda una realidad, y aunque no ha sido un camino sencillo la también llamada “Bichota” ha logrado derrumbar los obstáculos que se lo impedían, tanto en la vida profesional como en lo personal.

Y es que, Karol G además de estar triunfando con su más reciente material discográfico, también lo hace en el amor, pues nuevamente su público la ve enamorada y radiante del también cantante Feid y como muestra del amor que le tiene y que está dispuesta a dejar atrás todo lo malo, la colombiana decidió borrar el tatuaje que se hizo hace unos años con el nombre de su exnovio Anuel AA.

Foto: IG @karolg

La bichota luce más hermosa que nunca

¿Qué tatuaje tiene ahora en lugar del nombre de Anuel AA?

Fue en el año 2018 cuando Karol G y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas más populares del gremio musical, pues además de gritar su amor a los cuatro vientos y compartir con sus fanáticos momentos increíbles que pasaban junto a través de redes sociales, los cantantes unieron sus voces y talentos en diversos temas que se convirtieron en grandes éxitos.

Era tanto el amor que se tenían que incluso decidieron inmortalizar sus sentimientos en diversas partes de su cuerpo, Anuel decidió tatuar el rostro de Karol G en toda la espalda, cabe señalar que él fue el primero en borrar el rastro del amor que le tuvo a la colombiana pues luego que terminaron, éste comenzó un arelación con Yailin “la más viral” y como muestra del amor a ella borró el tatuaje de “La Bichota”.

Foto: Anuel AA

Este fue el tatuaje que Anuel se hizo en honor al amor que le tuvo a Karol G

Por su parte Karol G fue un poco más discreta, pues decidió tatuarse el nombre “Emmanuel”, nombre real de Anuel AA, en una de sus manos, exactamente en la zona del dedo pulgar, pero a dos años de haber terminado su relación, “La Bichota” por fin borró todo lo que le pudiera haber recordado al intérprete de “Delincuente”.

Foto: IG @karolg

Karol ya borró el rastro del amor que le tuvo a Anuel

Desde hace algunas semanas se comenzó a especular que la nacida en Medellín, había comenzado el proceso de borrarse el tatuaje con el nombre de su ex, sin embargo, no fue sino hasta este fin de semana que “La Bichota” posó ante las cámaras con su nuevo diseño el cual cubrió por completo el nombre de “Emmanuel”, pues ahora la cantante porta en su piel una espada.

Foto: IG @karolg

Así se dejó ver con su nuevo tatuaje

En estas fotos, además de que sus seguidores no pararon de elogiar la belleza de la intérprete de temas como “Oki Doki”, “Qlote”, “El makinon”, “Tusa”, entre otros más, no pasaron desapercibida el nuevo tatuaje de la cantante pues se puede leer comentarios en donde están muy contentos de que ya no tenga rastro de su ex pareja.

Y es que, seguidores de Karol G se encuentran muy felices de verla tan enamorada de Feid pues ellos son testigos del mal momento y tanto dolor que le causo su ruptura con Anuel AA, por lo que verla renovada y dejando el pasado atrás es algo que le aplauden.

Foto: "X" @itscarlosivan

Karol y Feid fueron captados muy enamorados

¿Karol G en México?

Por otra parte, mucho se ha rumoreado que la colombiana nuevamente llegará a tierras mexicanas con su tour “Mañana será bonito”, sin embargo, hasta la redacción de esta nota no ha sido confirmada esta información.

En redes sociales se ha manejado la fecha tentativa en que “La Bichota” se presente en uno de los recintos más grandes e importantes de la capital, dicho día es el 24 de febrero del 2024, sin embargo, como lo comentamos en el párrafo anterior, esto aún no ha sido confirmado por el equipo de trabajo de Karol G.

