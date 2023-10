Manelyk González revela que un tratamiento estético puso en riesgo su vida

La carrera de Manelyk González ha navegado de un reality show al otro, algo que le hace muy feliz. Entre uno y otro programa, la chica nacida hace 34 años sabe que debe crecer también con su negocio propio y esa línea de ropa que está acompañada por una marca de fajas.

El resultado de ambas cosas es que Manelyk se deja ver a menudo usando el bikini de moda, mismo que quita la respiración. De igual manera, la nacida en la Ciudad de México rompe los esquemas con cada leggins que usa para ejercitarse o lucir hermosa y casual.

Como su imagen es lo más importante para desarrollar su trabajo, Manelyk González se sinceró recientemente al aceptar que ésta se vio muy afectada por un problema de salud que ha enfrentado, mismo que le puso en riesgo de muerte o, en el mínimo de los casos, de quedar ciega.

Manelyk González posa en bikini a menudo. Foto: Especial

Manelyk González confiesa que pudo perder la vista

Con mucha sinceridad y lista para compartir su historia, Manelyk indicó que ha vivido meses complicados derivado de un tratamiento estético mal realizado.

"Sabes qué, te voy a decir la verdad, ahorita estoy pasando por... traigo un problemita en el ojo y es algo súper complicado", dijo.

Luego de esto, abundó: "A mí me vino perfecto que haya usado lentes y me daba mucha inseguridad ir a eventos porque iba a ser muy identificada, apenas fui a los Premios TikTok y dije 'ya, que no me importe nadie se va a dar cuenta y poso de lado' pero no, sí se notó y me dijeron 'te ves fea, qué te pasa ¿estás cansada o te fuiste de fiesta?' y la verdad es que no, es un problema que me pudo haber dejado hasta ciega", relató a los medios de comunicación.

¿En qué consiste el tratamiento estético que se hizo Manelyk?

Con un consejo para otras mujeres que pueden pasar por lo mismo, González también detalló qué tipo de tratamiento sufrió.

"Llevo seis meses ya con el y tengo el ojo súper inflamado y ya encontramos una solución, gracias a Dios. Apenas acabamos de hacer un live y le dije a todas las niñas que no se hagan cualquier tontería, yo soy el ejemplo de no dejarse hacer por cualquier médico y así lo vean hasta en TikTok", contó.

Luego de esto, relató qué le pasó y qué emociones le despertó.

"Me hicieron una hidratación facial en Colombia y esta hidratación lo que hizo fue que me tapó unas arterias. Entonces tengo una especie de alergia en el ojo y me tienen que abrir y sacar... es algo muy complicado pero ya estoy en las mejores manos. No saben cómo lloraba y sufría, es mi cara y mi trabajo, quería ir a eventos pero me sentía muy insegura. Pero ya, la que es perra, es perra", culminó.

Para rematar, platicó sobre qué tratamiento de recuperación le indicó su médico y cómo este le podría llevar hasta el quirófano.

"Vamos a empezar con un tratamiento de enzimas y si no funciona me tienen que abrir por dentro y hacer una blefaroplastia y de ahí extraer los residuos que quedaron, que se calcificó. No deja cicatriz, es por dentro, pero esperemos no llegar a eso. No me afectó la vida pero pude, ya ando como Catalina Creel", comentó.

