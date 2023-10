En leggings, Manelyk González enseña el look ideal para entrenar en el gimnasio

Aunque Manelyk González se ha dado a conocer en el mundo del espectáculo por la polémica que genera debido a que no teme decir lo que piensa, posee una fuerte comunidad de seguidores que le han externado su total apoyo. Pese a ello la influencer se ha convertido en un icono de la moda gracias a su estilo elegante y un toque sexy, algo que no puede faltar aún durante su rutina de ejercicio y así lo dejó ver con su más reciente look para el que optó por un ajustado conjunto en color negro.

La exprotagonista de “Acapulco Shore” ha sido blanco de controversia en más de una ocasión debido a sus explosivas declaraciones, pese a ello se mantiene como una de las influencers favoritas que inspiran a sus seguidores con cada uno de los looks que comparte en Instagram. Con su arrolladora personalidad logra acaparar las miradas ante los reflectores, pero ha decidido enfocar su tiempo libre en moldear su ya envidiable figura.

Look deportivo de Manelyk González. Foto: IG @manelyk_oficial

Ante esto, la estrella de los reality shows compare los detalles de su estricta rutina de ejercicio y sana alimentación que son clave en lograr una figura igual a la suya. Aunque no deja de lado su pasión por la moda y para sus entrenamientos lleva algunos de los mejores conjuntos, siempre apegados a las tendencias de la temporada y para otoño la elegancia será parte de los looks y así lo mostró la modelo.

González optó por ajustados leggings con estampado retro en tonos blanco y negro para inspirar a sus fans a conseguir sus propósitos de Año Nuevo, lo combinó con un top Nike a juego y tenis del mismo tono, así como calcetas altas de la misma marca que brindan mayor comodidad. Es importante mencionar que quienes desean comenzar una vida fitness deben hacerlo con la ayuda de un experto, tal y como lo hace la influencer.

Manelyk González comparte su rutina de ejercicio. Foto: IG @manelyk_oficial

Moda fitness de Manelyk González

Aún cuando está de vacaciones, Manelyk González no se detiene y trata de mantener su rutina de ejercicio y así lo ha compartido en redes sociales. Entre otras cosas, la ropa es importante para mayor comodidad y uno de los looks con los que causó revuelo fue aquel con un efecto metálico en color morado que combinó en su totalidad.

Look deportivo de Manelyk González. Foto: IG @manelyk_oficial

La prenda consta de un ajustado short que combinó con una chamarra morada de manga larga y tenis negros. Demostrado que cuida cada detalle de sus looks, Manelyk González combinó sus calcetas con el resto de su atuendo y lo completó con un maquillaje cargado en tonos café que resalta su belleza natural.

Para un estilo más elegante, el look que lució la modelo como parte de su sesión de fotos para una conocida revista. El conjunto deportivo consta de un short cómodo con delicados detalles en la cintura que van a juego con el crop top de cuello alto y manga larga, lo complementó con tenis blancos y calcetas altas, además de un maquillaje en tonos rosa.

Manelyk González con elegante look deportivo. Foto: IG @manelyk_oficial

