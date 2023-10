VIDEO | Julión Álvarez ataca a un fan en pleno palenque: “si no quiere estar, váyase”

Cada vez son más los artistas que se convierten en blanco de agresiones durante sus conciertos por parte de fanáticos que ante la emoción, el calor del momento o unas copas de más arrojan cosas con el riesgo de hacerles daño. Algo que le ocurrió este fin de semana a Julión Álvarez, quien se mostró molesto y no dudó en detener su presentación para buscar al responsable y sacarlo del lugar junto a sus acompañantes.

Anahí, Belinda, Maluma y Rosalía son algunos de los cantantes que recibieron una desagradable sorpresa durante sus conciertos por personas del púbico que aventaron objetos en pleno show. Algunos de ellos lograron contener su enojo y otros más esquivaron las cosas, aunque todos les hicieron saber el riesgo que esto implica y han pedido que no se repita para poder mantenerse seguros.

Julión Álvarez explota contra fan que lo agredió en pleno concierto. Foto: Captura de pantalla TikTok @dondehayferia

Pese a ello, hay fanáticos que insisten en hacerles llegar regalos de esta manera o, en algunos casos, con copas de más arrojan objetos sin considerar el riesgo. Tal y como le ocurrió en esta ocasión al cantante Julión Álvarez, cuyo caso desató un intenso debate en TikTok donde internautas lo defendieron y señalaron que su reacción se justifica ante el fuerte golpe que recibió.

Julión Álvarez explota contra fanático

El pasado fin de semana, el intérprete de “El color de tus ojos” se presentó en el Palenque de Pachuca como parte de su primera fecha en este lugar. Su presentación estuvo llena de sorpresas para los asistentes, entre ellas la presencia de Alfredo Olivas como el invitado especial con quien interpretó algunos de sus temas más destacados.

En medio de la presentación un sujeto arrojó desde su lugar un objeto con el que logró golpear a Julión Álvarez, quien al instante detuvo el concierto para localizar al responsable y molestó le pidió que saliera del palenque junto a las personas que lo acompañaban.

Julión Álvarez pide a fanáticos salir de su concierto tras ser golpeado con un objeto que arrojaron. Foto: IG @lospasosdejulion

“No me gustaría golpear a un borracho (…) No se apendej**, si no quiere estar párese y váyase a la ver*”, dijo el cantante en medio de los gritos y aplausos del público para después continuar con el concierto. En redes sociales internautas y fanáticos lo defendieron: “Lo hicieron enojar, bien por Julión Álvarez”, “Es bien raro que reaccione así, lo súper hicieron enojar”, “Toda la razón del mundo, para que pagan si no les agrada como canta”, “Si el público es respetable el artista también merece respeto” y “Más claro ni el agua, tiene mucha razón”.

SIGUE LEYENDO:

Julión Álvarez: esta es la ciudad en la que puedes ver gratis al “rey de la taquilla” en noviembre

Quinceañera hace lo imposible para que Taylor Swift cante en su vals de XV años y lo logra: VIDEO