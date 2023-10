Julión Álvarez: esta es la ciudad en la que puedes ver gratis al “rey de la taquilla” en noviembre

Julión Álvarez es el 'Rey de la taquilla' IG/lospasosdejulion

Julión Álvarez está en una gira por México, para todo el mes de octubre del 2023 tiene fechas programadas en lo que son estados como Pachuca, Estado de México y Jalisco con costos accesibles para sus fanáticos, aunque cabe puntualizar que recientemente se informó sobre un lugar en el que el llamado “Rey de la taquilla” ofrecerá un recital gratuito.

El cantante originario de Chiapas se presentará el 19 de noviembre en Badiraguato, Sinaloa en el marco de los festejos del 418 aniversario de este municipio, así lo confirmó a medios locales José Paz López Elenes, alcalde del lugar quien también dejó claro que todos los eventos que se realicen serán totalmente gratuitos.

El edil describió que Julión Álvarez alternará su tiempo en el escenario con otras estrellas del género grupero en los que destacan Sergio Vega Jr, Roberto Tapia y Julio Chaidez, por mencionar algunos de los que estarán amenizando la gran fiesta de aniversario de Badiraguato, Sinaloa por lo que invitó a todas las personas de las localidades vecinas a asistir, así como a gente de otros lugares de México, pues se ahorrarán el costo de la entrada a los conciertos.

El cantante recientemente estrenó el tema “Buscandole a la suerte”, el primer sencillo de su nuevo material discográfico, la letra habla de todos aquellos sacrificios que hacen las personas que salen de su hogar en busca de una mejor vida, de quienes trabajan arduamente para llevar dinero a su hogar.

Hay que destacar que Julión Álvarez es uno de los artistas que engalana con su carisma y humildad, es por lo que muchos de sus fanáticos aplauden los eventos musicales que lanza en sus plataformas digitales, tal y como lo hace ahora con el estreno de sus canciones que ya las esperaban las personas que siguen su carrera profesional.

Me vine para acá, buscando la suerte

Porque de aquel lado no caían los billetes

Y aunque estuvo cabrón salirme de mi tierra

Me eché la bendición y que sea lo que Dios quiera



Me caí para acá y empezamos de cero

No crean que es tan fácil venirte a hacer dinero

Así tenía que ser, tampoco es que me queje

Yo creo que es normal extrañar mucho a tu gente



Le ando atorando duro al jale

Ando saliendo adelante

A todo se acostumbra uno

Menos a la perra hambre



Que estar lejos valga la pena

Mi familia ya está contenta

Ya no les falta nada, nomás yo y pronto echaré la vuelta

Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas



Si puedo ayudar, yo nunca me la pienso

No olvido a los amigos que en las malas estuvieron

Ya quiero regresar pa' echar unas cervezas

Con la gente que quiero y todos los que me esperan



Le ando atorando duro al jale

Ando saliendo adelante

A todo se acostumbra uno

Menos a la perra hambre



Que estar lejos valga la pena

Mi familia ya está contenta

Ya no les falta nada, nomás yo y pronto echaré la vuelta

Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas



Me vine para acá, buscando la suerte