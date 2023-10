Quinceañera hace lo imposible para que Taylor Swift cante en su vals de XV años y lo logra: VIDEO

Dentro de las tradiciones en México, una de las más importantes es la que tiene que ver con los quince años, se trata de una celebración significativa y tradicional que marca la transición de una niña a la vida adulta. Estos festejos tienen profundas raíces en la cultura mexicana y reflejan una mezcla de tradiciones indígenas y españolas y ahora una joven ha decidido celebrar este importante día durante una proyección del concierto de Taylor Swift desde una sala de cine.

A pesar de que los XV Años son una celebración tradicional en México, lo cierto es que los tiempos cambiantes nos han enseñado que lo que antes era considerado una tradición, ahora puede ejecutarse con algunas modificaciones y este fue precisamente el caso de una quinceañera que ya se ha vuelto viral en redes sociales, esto especialmente debido a la peculiar forma en la que decidió festejar este especial cumpleaños, en compañía (virtual) de su artista favorita: Taylor Swift.

La joven acudió a la presentación de la película "The Eras Tour", misma que y se proyecta en las salas de cine alrededor del mundo, y México no fue la excepción. Diversas cadenas de cine nacionales tienen repletas sus salas durante las funciones de la cinta que muestra en formato audiovisual todos los detalles de la exitosa gira de la aclamada intérprete de "Shake it off", esto debido a la gran popularidad que ganó la Taylor en el territorio mexicano.

La joven eligió una sala de cine Foto: X @luis_gerin

Con vestido de XV años joven baila su vals en el cine

En redes como Facebook, Instgram y "X" circula el video compartido originalmente por la cuenta de TikTok @eduardo1p en donde se aprecia que, con vestido de XV años, una joven pasa al frente de la sala del cine en Playa del Carmen, Quintana Roo, justo debajo de la pantalla, para bailar su vals cuando en la película aparece la canción de "Enchanted", esto a manera de celebrar su vals a lado de diversos amigos y miembros de su familia que comprar boleto para entrar a la proyección que se convirtió en una función realmente especial, sobre todo para la joven cumpleañera, quien celebró con una peculiar acción en honor a su artista favorita.

El festejó se viralizó en redes sociales Foto: X @luis_gerin

fal

SEGUIR LEYENDO:

Taylor Swift: ¿cómo hacer tus propios friendship bracelets para "The Eras Tour"?

Taylor Swift modifica su videoclip “Anti-Hero" para quitar la palabra "gorda" luego de recibir duras críticas