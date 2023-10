Raúl "El Negro" Araiza revela cómo celebrará su cumpleaños ¿Invitará a Galilea Montijo y Andrea Legarreta?

Casi termina el año y uno de los presentadores de TV más famosos de México, está listo para disfrutar de su cumpleaños. Ese personaje es Raúl "El Negro" Araiza, titular del Programa Hoy que está listo para celebrar un año más de vida el próximo 14 de noviembre.

Pasando por una etapa relajada en su vida personal y laboral, "El Negrito" ha destacado en semanas recientes por algunos "pleitos" durante la emisión matutina, específicamente una "pelea" que sostuvo con su adorado Paul Stanley. Ante esto, su compañera y amiga de años, Andrea Legarreta, mostró enojo por ese agarrón a golpes entre Raúl y Paul.

Mientras ese tipo de entretenimiento surge en el programa, Raúl Araiza está listo para llegar a los 59 años de vida y ya tiene claro cómo lo va a celebrar. Para esto, señaló con quién lo pasará y, al mismo tiempo, dejó si Galilea y Andrea estarán en su celebración.

Los conductores de Hoy recordarán a sus seres queridos en Día de Muertos. Foto: Especial

Con 4 décadas de vigencia en el medio del espectáculo, Raúl Araiza sabe que su actualidad laboral está determinada por su felicidad personal. Con altas y bajas en su camino, "El Negrito" cumplirá 59 años el 14 de noviembre, algo que le emociona y a la vez le invita a pasarlo de manera tranquila.

Por lo tanto, el comunicador y actor confesó que esa fecha espera celebrarla en compañía de su persona favorita, su pareja Katalina García, cariñosamente conocida como "Katy". Así, indicó qué harán juntos.

"Yo no soy muy de fechas como las clásicas. Para mí cumpleaños el 14 de noviembre yo creo que me voy de viaje con Katy, pero algo corto, porque es de viernes a domingo y tranquilo porque vienen muchas fiestas y muchos (programas) grabados", expresó.

Con este adelanto de lo que vivirá el siguiente mes, Raúl no dejó ver que vaya a realizar otro tipo de celebración que pueda incluir a más amistades. Ante esto, la posibilidad de que sus compañeros y amigos del Programa Hoy estén con él, queda zanjado. Es muy posible que la producción del programa le celebre en esa semana en el foro.

Sabedor de que su vida ha pasado por etapas complicadas, mismas que ahora trabaja para que no vuelvan, Raúl Araiza se mostró muy agradecido de pasar días en paz. Por lo tanto, confirmó que este fin de año no quiere trabajar de más.

"De 'Miembros...' habrá grabados, de 'Hoy' y otras cosas, así que lo que ya trato es trabajar lo menos posible porque es lo que me da equilibrio, me cuesta y luego ando diciendo que sí a lo que no quiero y eso nos pasa a todos, pero es que decir que no de repente no se puede cubrir tanto pero ahí le estamos pegando", contó.