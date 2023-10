Yolanda Andrade revela si sigue enamorada de Montserrat Oliver o de Verónica Castro

Durante los últimos meses de este 2023, Yolanda Andrade ha causado preocupación de sus amigos, familiares y fanáticos pues desde el pasado mes de abril la actriz y conductora nacida en Sinaloa lucha contra los síntomas de un aneurisma.

Pese a que su salud no ha estado del todo bien, Yolanda Andrade no pierde la fé ni la actitud pues cada que puede se pone en contacto con sus seguidores para platicar con ellos por medio de redes sociales, fue justo en una dinámica que la también actriz realizó en donde habló de su amor por Montserrat Oliver, Verónica Castro y de su actual pareja sentimental.

¿A quién sigue amando, a Montserrat Oliver o a Verónica Castro?

Desde hace algunos años, Yolanda Andrade destapó el supuesto romance que sostuvo con Verónica Castro, mismo que fue tan intenso que incluso asegura que se casaron, sin embargo, sus declaraciones causaron polémica y en varias ocasiones Castro salió a desmentir lo dicho por la sinaloense.

Foto: Televisa

Yolanda Andrade participó en BB VIP en donde "La Vero" era conductora

A diferencia de lo anterior, su romance con Monserrat Oliver, nunca fue negado, ambas mujeres en su momento se mostraban muy enamoradas y actualmente siguen hablando de este tema, recordando momentos muy bonitos que vivieron las dos.

Debido a lo anterior, los fanáticos de Yolanda Andrade aprovechan cada oportunidad para cuestionarla sobre sus polémicas relaciones amorosas, a lo que la sinaloense contestó sin pelos en la lengua, tal y como lo hizo recientemente.

Foto: IG @montserrat33

Las conductoras estuvieron muy enamoradas

Y es que para esta dinámica, Montserrat le ayudó a leer alguna preguntas las cuales se referían a su vida privada: “¿qué si sigues enamorada de la Montse?”, a lo que Yolanda respondió que no, seguido de esto quisieron saber que ella y Montserrat volverían como pareja a lo que la sinaloense inmediatamente aseguró que no.

Siguieron más preguntas pero ahora respecto a “La Vero”, “¿qué si volverías con Verónica (Castro)? Yolanda titubeo, sin embargo, dijo: “tam…menos”,ante esto, sus seguidores la cuestionaron si es que su corazón actualmente tiene dueña, pero la conductora de Mojoe dijo que en este momento no podía responder a esa pregunta ni dar detalles del tema.

Foto: Yolanda Andrade/Instagram

Yolanda asegura que se casó con Verónica Castro

¿Yolanda Andrade tiene buena relación con la esposa de Montserrat Oliver?

En esta misma transmisión en donde también estuvo presente Montserrat, los fanáticos de ambas mujeres quisieron saber cómo es que se llevan la esposa de la conductora y su mejor amiga, o lo que es lo mismo Yaya y Yolanda Andrade.

Foto: IG @montserrat33

Montserrat actualmente está casada y enamorada de Yaya

Ante la duda de sus seguidores, Yolanda aclaró que no se lleva ni bien ni mal con Yaya, pues no existe ningún tipo de relación entre ambas, la sinaloense se limitó a esta respuesta, pues no dio más detalles del por qué no se llevan.

