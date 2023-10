Yolanda Andrade se somete a curación en su programa y termina entre gritos de dolor

Durante los últimos meses, la salud de Yolanda Andrade ha sido un tema del que todos quieren saber, y es que es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana,por lo que sus fanáticos, amigos y familiares siempre están al pendiente de lo que le suceda.

Y es que desde el pasado mes de abril, Yolanda Andrade compartió con sus seguidores que no la está pasando nada bien, pues luego de ser ingresada de emergencia al hospital, ha estado lidiando con un aneurisma en la cabeza, algunos incluso han pensado que se trata de brujería, sin embargo, en una reciente emisión de Mojoe se sometió a una curación que la dejó entre gritos de dolor.

Foto: Unicable

La conductora se sometió a una curación

Es a través de redes sociales oficiales de Televisa que se ha compartido un breve video en el que se aprecia como Yolanda Andrade queda en un grito de dolor luego de someterse a una curación.

Sin embargo, no se trata de una curación convencional en donde una herida en la piel se limpia para que ésta sane, sino que por lo poco que se puede apreciar se trata de un alivio para el alma.

Foto: IG @yolandamor

Poco a poco se ha ido recuperando

Y es que, en el video aparece primero Montserrat Oliver cuestionando si es que uno mismo se puede sanar, para luego decirle al especialista que tienen como invitado a su programa que cure a Yolanda.

Es así como inmediatamente cambia la escena y ya se puede ver a Yolanda Andrade acostada en una cama terapéutica y un hombre que viste una guayabera en color blanco comenzó a hacer algún tipo de masaje en la espalda de la conductora.

Luego de esto, el rostro del especialista comienza a cambiar pues parece que a él le doliera, sin embargo, Yolanda Andrade comenzó a quejarse y aunque en un principio se escuchaba muy bajito, la sinaloense terminó en un grito de dolor, esto preocupó a Montserrat Oliver, Omar Fierro y Rene Strickler quienes se encontraban ahí también.

Finalmente, una vez que Yolanda estaba más tranquila y sentada en el sillón, el especialista quien no es originario de México le cuestionó si ya sentía más ligera su espalda.

Cabe señalar que es toda la información con la que se cuenta, pues la curación completa y al explicación a lo que se sometió Yolanda Andrade la conoceremos esta noche en la emisión de este martes 10 de octubre de Mojoe, para quienes quieran verlo el programa sale en el canal de Unicable en punto de las 21:30 horas de México.

Foto: IG @yolandamor

Hace unos meses esta foto alarmó a sus amigos, familiares y fanáticos

De acuerdo con una entrevista que la conductora dio a la revista TVNotas, recuerda que ella estaba preparando sus maletas pues al otro día tenía grabación de un reality show en el que actualmente está trabajando, sin embargo, un dolor de cabeza le impidió irse a dormir temprano, pero tomó un vaso de refresco sabor cola y ya se le quitó, por lo que aproximadamente a la 1:30 am logró conciliar el sueño.

Mientras dormía, Yolanda sintió un eructo el cual le provocó que comenzara a vomitar, pero su sorpresa es que arrojó flemas con sangre, al igual que le dio diarrea y solo desechó coágulos.

Foto: IG @yolandamor

Con esta publicación anunció que su salud no estaba del todo bien

Esto la preocupó mucho y le llamó a su hermana quien llegó a cuidarla pero al verla tan mal decidió llevarla al hospital, ya una vez ahí los especialistas actuaron de inmediato y la sometieron a una serie de estudios que arrojaron que el problema venía de algo en el colon.

“Había la presencia de algo en el colon, pero ya me lo quitaron y gracias a Dios me siento muy bien. Tengo un asunto en la cabeza, pero aún están revisando”. dijo Yolanda Andrade a TV Notas

Yolanda agradeció a todos los que le han escrito un mensaje o que la han llamado para preguntar por su estado de salud, pues asegura que es mejor darse cuenta en vida cuanta gente la quiere y se preocupa por ella.

Foto: IG @yolandamor

A las semanas se pudo presentar en Mojoe

Quien también estuvo todo el tiempo a su lado es Montserrat Oliver quien es parte importante en la vida de Yolanda, incluso la conductora asegura que mientras ella estaba hospitalizada siempre trató la manera de hacerla reír.

Pese a los esfuerzos de Montserrat por animar a Yolanda, ésta en algún momento pidió a quien también fue su expareja cuidar de su madre si es que ella llegaba a morir, pues se sentía muy mal.

Foto: IG @montserrat33

Su amiga Montserrat siempre la apoya y cuida

Sin embargo, afortunadamente, Yolanda Andrade logró salir con bien de este problema de salud, pues fue dada de alta el pasado 21 de abril y aunque está tomando medicamentos, aún falta seguir con estudios neurológicos para descartar cualquier problema en la cabeza.

“Me dieron de alta el viernes 21 de abril, y yo sé que me voy a sentir bien pronto, estoy siendo superresponsable en tomarme los medicamentos que me dieron y ahora que se me desinflame la cabeza, vamos a empezar a poner atención con el tema del neurólogo; y estoy bien, solo fue una alerta en mi cuerpo”., comentó Yolanda Andrade