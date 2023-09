Yolanda Andrade no descarta ser víctima de brujería: “¿qué tuve que hacer para que desearan mi muerte?”

Desde el pasado mes de abril, la actriz y conductora Yolanda Andrade alarmó a sus familiares, amigos y fanáticos con su repentinos problemas de salud, los cuales la mandaron al hospital, y aunque en un inicio la sinaloense se quejó de fuertes dolores en el estómago, finalmente los doctores la diagnosticaron con un aneurisma, el cual se ha estado tratando.

Debido a lo anterior es que, no solo personas cercanas a la conductora de Mojoe han estado preocupadas por su salud, sino que ella misma se alarmó al no saber con exactitud qué es lo que la tiene tan mal, pues aunque se sigue sometiendo a diversos estudios para saber qué es lo que provocó los fuertes dolores de estómago y el aneurisma, Yolanda Andrade recientemente reveló que no descarta la posibilidad de ser víctima de un trabajo de brujería.

Foto: IG @yolandaamor

La conductora retomó su vida profesional

Y es que, mucho se ha rumoreado que Andrade pudo haber sido víctima de este tipo de trabajos en donde las energías se mueven, pues creen que otra famosa con quien supuestamente tuvo un romance pudo haber sido la causante de esto, sin embargo, solo han sido fuertes rumores, pero nada ha sido confirmado.

¿Yolanda Andrade fue víctima de brujería?

En una reciente entrevista que la conductora y actriz nacida en Sinaloa platicó sobre su estado de salud a la periodista Inés Moreno para la emisión Primer Impacto con quien decidió abrir su corazón y revelar que sintió que la muerte estaba cerca.

Y es que, Yolanda reveló que segundos antes de entrar a quirófano pudo sentir que su momento en la vida había terminado: “Sentí paz, ¿qué impacto, verdad?, yo creo que, no sé, ojalá así sea la santísima muerte cuando nos toque, verdad”.

Foto: IG @yolandaamor

Yolanda siempre ha estado acompañada de su familia

Debido a su delicado estado de salud, es que Yolanda a lo largo de estos meses ha hecho una gran reflexión y se ha apoyado mucho en sus amigos, entre ellos Montserrat Oliver y el ex pugilista mexicano Julio César Chávez, con quien vivió muchísimas cosas en su época de juventud y de adicciones, hoy, afortunadamente tanto el campeón mexicano como la conductora se encuentran rehabilitados y con muchas ganas de vivir.

Y son justamente esas ganas de vivir lo que mantienen de pie a Yolanda Andrade, pues en esta entrevista con Inés Moreno, la conductora hablá de su gran fé a Dios y a la Virgen de Guadalupe, sin embargo, también cree que existe la gente mala que pudiera haber hecho algo para desearle el mal.

Foto: Captura de pantalla

Pese a todo, siempre mantiene la fé

“Tuve unos episodios bien raros, por que me empezaban a decir: ‘tu tienes un trabajo, una brujería, una no se qué, un hechizo’, fíjate que no fue así de voy a ir con el curandero para que me dé el remedio de eso, no, las misas, el creer en Dios y el no estar pensando en eso (tu fé), sí mi fé, la Virgen de Guadalupe, osea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”, dijo Yolanda Andrade

Todo lo anterior ha tenido muy preocupada a las personas cercanas a la conductora, sin embargo, Yolanda asegura que lucha por su salud pues además de estar bien con ella misma, desea que sus familiares y amigos ya no esten preocupados.

¿Qué sigue para Yolanda Andrade?

En esta misma entrevista se revela que la conductora estará 9 meses más en tratamiento, mismo tiempo en el que su doctor de cabecera determinará si su evolución va de manera favorable.

Sin embargo, este no será el primer y único tratamiento al que se someta la sinaloense pues, al terminar el proceso de 9 meses comenzará otro más para tratar de recuperar su salud.

SIGUE LEYENDO:

Yolanda Andrade: así fue como comenzaron los problemas de salud de la conductora

Conductores de Hoy reaccionan ante el delicado estado de salud de Yolanda Andrade: "es una tristeza, es una mujer tan joven"