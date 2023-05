¿Fue brujería? Yolanda Andrade responde a los rumores sobre su estado de salud: "Yo llegué con dos pulseritas rojas y se me cayó una"

Luego de varias semanas en las que Yolanda Andrade preocupó a sus familiares, amigos y fanáticos con su estado de salud, afortunadamente la conductora retomó su vida profesional pues regresó a grabar el programa que conduce a lado de Monserrat Oliver.

Afuera de la televisora, ya la esperaban los medios de comunicación con quienes platicó por algunos minutos y dio detalles sobre su estado de salud, así mismo reveló si ella cree que sus males son debido a algún tipo de brujería que le hicieron.

¿Fue brujería?

En entrevista con los medios de comunicación Yolanda Andrade prefirió no dar muchos detalles del parte médico pues no quiere prestar mucha atención para que el mal no se haga más grande.

En dicha plática, Andrade fue cuestionada sobre la predicción que hizo Mhoni Vidente en El Heraldo de México en donde reveló que el mal que tenía era debido a algún tipo de brujería que le hicieron.

Ante esto Yolanda Andrade dijo tener mucho respeto sobre ese tipo de predicciones y en el tema, por lo que inmediatamente le cuestionaron si creía en las malas energías y la conductora sorprendió con su respuesta pues reveló que este día había tenido una manifestación de ese tipo.

"con mucho respeto…muy chistoso fíate que yo llegue con dos pulseritas rojas y se me cayó una...", contó Yolanda Andrade

Y es que cabe señalar que las pulseras rojas muchas personas las utilizan como amuleto para evitar las malas vibras y envidias, por lo que se le hizo muy raro a la conductora de Mojoe que una de las dos pulseras se le haya tronado.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 3:37

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente?

Debido a la preocupación por la salud de Yolanda Andrade, a inicios del mes de Mayo, Mhoni Vidente habló sobre lo que le estaba sucediendo a la conductora y la cubana aseguró que todo lo que estaba padeciendo eran síntomas de brujería.

“Sí veo un síntoma de brujería, es un tema de brujería Yolanda, es una energía negativa, la que saltó fue Verónica Castro, hay mucha gente que está peleada con Yolanda o le trae coraje”, dijo Mhoni Vidente